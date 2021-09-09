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Экономика
Глава "Росатома" проверил ход работ на втором энергоблоке Белорусской АЭС

Глава "Росатома" проверил ход работ на втором энергоблоке Белорусской АЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев посетил строительную площадку энергоблока №2 Белорусской атомной электростанции. Он проверил текущую готовность объекта.
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Лихачев ознакомился с ходом "горячей" обкатки реакторной установки энергоблока – это самый важный этап пуско-наладочных работ. Также гендиректор "Росатома" оценил готовность объектов пускового комплекса и провел совещание с участием генерального подрядчика заказчика – РУП "Белорусская АЭС". Они обсудили текущие вопросы сооружения второго энергоблока.

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Готовность блока – 87%, работы идут по плану, сообщил гендиректор "Росатома". Госкорпорация наращивает кооперацию российских и белорусских специалистов, отметил он.

"В ближайшее время завершается процесс "горячей" обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу "Физический пуск", намеченного в текущем году", – сказал Лихачев.

Двухреакторная Белорусская атомная электростанция сооружается в городе Островец. Ее суммарная мощность составит 2400 МВт. Объект строится по российскому проекту III+, который полностью соответствует рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности, а также международным нормам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что в республике может появиться вторая атомная электростанция. В случае необходимости Минск построит ее, невзирая на критику Запада. "Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", – сказал глава государства.

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Фото: rosatom.ru
Автор: 9 сентября 2021, 13:51

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