Назван популярнейший среди россиян способ потратить налоговый вычет

Около половины российских граждан тратит или собирается потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки.

Об этом говорят данные опроса, проведенного одним из отечественных банков. Согласно его результатам, этот способ потратить налоговый вычет предпочитают 47% россиян.

Потратить полученные таким путем деньги на текущие расходы намерены 31% россиян. Сделать ремонт на эти средства собираются 22% опрошенных. Пустить эти деньги на товары для дома планируют 14%, а на отпуск — 12%.

Наименее популярным стал вариант использовать средства с налогового вычета для пополнения накоплений. Такой способ потратить эти деньги предпочли 9% респондентов. 3% заявили, что хотят инвестировать эти средства, а 2% планируют использовать их для внесения первоначального взноса на новое жилье.

В исследовании приняли участие пять тысяч россиян из разных российских регионов в возрасте 26-55 лет. Каждый из них в течение последних пяти лет покупали жилье.

У жителей Московской области с 1 августа появилась возможность получить налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах. Средства можно получить двумя способами. Первый — подать в ИФНС по месту жительства декларацию 3-НДФЛ после истечения налогового периода. Второй — подать письменное заявление работодателю в такие же сроки.

Для этого необходима лишь копия договора, справка 2-НДФЛ, копии паспорта, а также ИНН. Кроме того, придется предоставить банковские реквизиты. А в случае, если вычет по расходам надо оформить на спортивные занятия ребенка, необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка.