Глава Росатома поделился своими правилами жизни

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что в жизни, как и в работе, придерживается трех главных правил: стремиться превзойти ожидаемый результат, не жадничать и бороться со страхом.



Об этом глава Росатома рассказал в ходе беседы с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит на платформе «Россия — страна возможностей». Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам Лихачева, он всегда недоволен собой, так как старается анализировать собственную работу. Из-за этого ему всегда кажется, что можно было бы сделать что-то ещё, чего он не успел. Это, в свою очередь, подталкивает его вперёд.



Кроме того, глава Росатома призвал собеседников не жадничать и всегда делиться тем, что у них есть. Такая способность, по его словам, свидетельствует о том, что человек владеет вещью, а не наоборот.

Также Алексей Лихачев призвал людей не бояться, так как, по его мнению, страх является главным сдерживающим фактором в жизни человека. Поэтому, как подчеркнул глава Росатома, нужно научиться переступать через него.

Руководитель госкорпорации рассказал, что жизненные обстоятельства постоянно подталкивали его к изучению нового. По его словам, он всегда стремился к новым знаниям и не боялся предлагать новые решения, которые «невозможно найти в книжках».