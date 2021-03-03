В России обсуждают новое повышение пенсий: кому положена прибавка

В марте 2021 года стало известно о грядущем повышении пенсий. Индексацию выплат обсуждают в Государственной Думе и Совете Федерации.

По словам адвоката Майи Шевцовой, в настоящий момент идет речь о повышении выплат работающим пенсионерам . Этот вопрос уже стал наболевшим, ведь индексация пенсии этой категории граждан была приостановлена в 2016 году. Юрист напомнил, что в начале года выплаты повысили неработающим пенсионерам (+6,3%).

Сейчас перед правительством стоит задача – найти источники финансирования для индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предполагает, что эта категория граждан получит прибавку к пенсии не раньше января 2022 года.

Изменения, которые уже вступили в силу, касаются медицинских работников – тех, кто лечил зараженных коронавирусом пациентами. Юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская пояснила, что для врачей был установлен льготный порядок подсчета пенсий. Он применяется к стажу работы за период с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Также эксперты напомнили, что неработающим пенсионерам положены доплаты. Например, они могут подать заявление на повышение выплаты до прожиточного минимума, который установлен в регионе в 2021 году. Для этого необходимо обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ) и отделение Пенсионного фонда.

Пенсионеры с иждивенцами также могут рассчитывать на доплату. Люди, содержащие несовершеннолетних детей, студентов очных отделений вузов до 23 лет, пожилых родителей или родственников-инвалидов, могут получать на 2014 рублей больше. Доплата указана за одного иждивенца.