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Экономика
Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году

Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году

Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва остается локомотивом развития российской экономики. За прошлый год столица обеспечила почти четверть несырьевого неэнергетического экспорта страны. Об этом на страницах своего блога рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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В пандемийный 2020 год объем неэнергетического несырьевого экспорта России достиг рекордного 161 миллиарда долларов. Из них 39,86 миллиарда обеспечила Москва. Это почти четверть всего объема, отметил градоначальник.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Экспорт столичных предприятий за прошлый год вырос на 31%. Город поставляет на зарубежные рынки технику, механическое оборудование, продукцию химической и пищевой промышленности, рассказал Собянин.

География московского экспорта охватывает почти весь мир. В 2020 году произведенные в столице товары отправляли в 183 страны. Среди них крупнейшие экономики планеты – США, Германия, Китай и Япония. Объем экспорта российской столицы в одни только Соединенные Штаты составил 2,48 миллиарда долларов.

У столичного бизнеса есть все возможности выхода на зарубежные рынки. Они могут бесплатно участвовать в выставках под брендом Made in Moscow. Город организует для них бизнес-миссии, помогает найти партнеров и организовать экспорт товаров.

Из-за пандемии мероприятия прошли в формате онлайн. Но на их качество это не повлияло. Всего в 2020 году организовано 20 виртуальных бизнес-миссий, столичные производители провели свыше 900 встреч. Как итог – московские компании заключили 70 контрактов с зарубежными партнерами.

В этом году бизнес-миссия пройдет в июне. Заявки на участие можно подать до 1 апреля. Для каждого предприниматели организуют около 130 встреч с потенциальными партнерами.

Рост объемов поставок на заграничные рынки стал результатом нескольких лет новой индустриализации Москвы, отметил Сергей Собянин. Он напомнил, что в прошлом году в городе ввели грант – 10% от экспортной выручки. Так называемый экспортный кешбэк одобрили для 154 предприятий Москвы.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Производители могут обратиться к городу за компенсацией затрат на организацию экспортных поставок. Для этого предприятиям нужно представить оригинальную идею и доказать, что их товар качественный.

Кроме того, Москва помогает экспортерам продвигать продукцию на популярных маркетплейсах Alibaba.com, Europages.com, предоставляя бесплатные премиальные аккаунты. Также город поддерживает производителей на Ebay.com и Tmall.com.

Получить полезную информацию для выхода на зарубежные рынки предприниматели могут в Московской школе экспортера. Слушатели изучают международные коммуникации, логистику, маркетинг, правила сертификации. В прошлом году обучение в школе экспортера прошли около 10 тысяч человек.

Для предпринимателей также действует экспортный калькулятор. С его помощью можно узнать о рынках разных стран и оценить перспективы развития.

Несмотря на экономические затруднения, Москва в 2020 году увеличила объем поддержки экспортеров почти 500 миллионов рублей. Гранты и субсидии от города получили в пять раз больше производителей. Это позволило открыть мировые рынки даже для малых столичных предприятий.

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Автор: 3 марта 2021, 10:57 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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