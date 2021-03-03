Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году

Москва остается локомотивом развития российской экономики. За прошлый год столица обеспечила почти четверть несырьевого неэнергетического экспорта страны. Об этом на страницах своего блога рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В пандемийный 2020 год объем неэнергетического несырьевого экспорта России достиг рекордного 161 миллиарда долларов. Из них 39,86 миллиарда обеспечила Москва. Это почти четверть всего объема, отметил градоначальник.

Экспорт столичных предприятий за прошлый год вырос на 31%. Город поставляет на зарубежные рынки технику, механическое оборудование, продукцию химической и пищевой промышленности, рассказал Собянин.

География московского экспорта охватывает почти весь мир. В 2020 году произведенные в столице товары отправляли в 183 страны. Среди них крупнейшие экономики планеты – США, Германия, Китай и Япония. Объем экспорта российской столицы в одни только Соединенные Штаты составил 2,48 миллиарда долларов.

У столичного бизнеса есть все возможности выхода на зарубежные рынки. Они могут бесплатно участвовать в выставках под брендом Made in Moscow. Город организует для них бизнес-миссии, помогает найти партнеров и организовать экспорт товаров.

Из-за пандемии мероприятия прошли в формате онлайн. Но на их качество это не повлияло. Всего в 2020 году организовано 20 виртуальных бизнес-миссий, столичные производители провели свыше 900 встреч. Как итог – московские компании заключили 70 контрактов с зарубежными партнерами.

В этом году бизнес-миссия пройдет в июне. Заявки на участие можно подать до 1 апреля. Для каждого предприниматели организуют около 130 встреч с потенциальными партнерами.

Рост объемов поставок на заграничные рынки стал результатом нескольких лет новой индустриализации Москвы, отметил Сергей Собянин. Он напомнил, что в прошлом году в городе ввели грант – 10% от экспортной выручки. Так называемый экспортный кешбэк одобрили для 154 предприятий Москвы.

Производители могут обратиться к городу за компенсацией затрат на организацию экспортных поставок. Для этого предприятиям нужно представить оригинальную идею и доказать, что их товар качественный.

Кроме того, Москва помогает экспортерам продвигать продукцию на популярных маркетплейсах Alibaba.com, Europages.com, предоставляя бесплатные премиальные аккаунты. Также город поддерживает производителей на Ebay.com и Tmall.com.

Получить полезную информацию для выхода на зарубежные рынки предприниматели могут в Московской школе экспортера. Слушатели изучают международные коммуникации, логистику, маркетинг, правила сертификации. В прошлом году обучение в школе экспортера прошли около 10 тысяч человек.

Для предпринимателей также действует экспортный калькулятор. С его помощью можно узнать о рынках разных стран и оценить перспективы развития.

Несмотря на экономические затруднения, Москва в 2020 году увеличила объем поддержки экспортеров почти 500 миллионов рублей. Гранты и субсидии от города получили в пять раз больше производителей. Это позволило открыть мировые рынки даже для малых столичных предприятий.