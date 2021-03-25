Зачем инвесторам Da Vinci Capital иск против Павла Дурова

В конце февраля юристы фонда Da Vinci Capital направили основателю Telegram Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск с требованием возместить ущерб за неудавшийся блокчейн-проект TON. Но высокие технологии – не единственная сфера интересов инвестиционного фонда.

Da Vinci Capital предоставили компании "Славянский Экспорт" финансирование в американских долларах для приобретения в Крыму зерна и его отправки за рубеж через порт Севастополя. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении копии подтверждающих документов.

Судя по документам, пишет издание, последнюю отгрузку крымского зерна ливийским партнерам летом 2020 года через фирму Euro Comm проконтролировал управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко. Журналисты утверждают, что инвестфонд использовал «Славянский Экспорт» для поставки зерна в Сирию в обход санкций США и Евросоюза.

"Те инвесторы, которым нравится инвестировать и на венчурном рынке, и финансовом, находят свои инструменты, они берут на себя политические риски, другие риски и, соответственно, пытаются зарабатывать деньги», – говорил в интервью Forbes Олег Железко.

Сообщения о деятельности Da Vinci Capital появляются и в британской прессе. Издание Citywire писало, что фонд владеет контрольным пакетом акций ITI Capital, которая приобрела бизнес у английский инвестиционной компании SVS Securities. В июне в ITI были переведены около 278 миллионов фунтов наличными и активами.

"Клиентам сообщили, что они смогут забрать свои деньги к 24 июля, но этого не произошло", – пишет британская газета.

Как отмечает The Times, на звонки клиентов перестали отвечать. В декабре Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) запретило ITI принимать средства клиентов.

Примечательна ситуация и вокруг блокчейн-проекта Павла Дурова TON. Предприниматель успел собрать 1,7 миллиарда долларов инвестиций, но власти США заблокировали проект.

В конце февраля юристы фонда Da Vinci Capital направили основателю Telegram Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск с требованием компенсировать ущерб в десятки миллионов долларов.

Экспертов информационно-аналитического центра "Альпари" удивили действия фонда. «Прошел год, и только сейчас инвесторы фонда Da Vinci Capital потребовали компенсацию. Почему в 2021 году?» – задается вопросом аналитик Владислав Антонов.

Эксперт не исключил, что за иском стоит другая цель.

"Есть предположение, что кто-то захотел получить долю в Telegram, а ТОN лишь повод для судебных тяжб», – добавил Антонов.

Юристы из американской компании Skadden, по словам источника газеты "Деловой Петербург" в Telegram, считают, что у этих претензий мало шансов на успех. В договоре были ясно прописаны как расходы, так и риски вложений, отмечает издание.

"Остается неизвестным, чем в действительности вызваны претензии Da Vinci Capital к Telegram — желанием вернуть упущенную возможность заработать на своей инвестиции или отвести внимание инвесторов от реальных проблем фонда", – задается вопросом "Лента.ру".