Кто в России имеет право на получение пенсии в двойном размере

Юрист Артем Баранов рассказал о том, кто в России имеет право на двойной размер пенсии. Речь идет сразу о нескольких категориях граждан. Это ветераны ВОВ, военные и члены их семей (если глава семьи погиб при прохождении службы), люди, которые получили инвалидность из-за военных действий, летчики-испытатели, космонавты, члены семей ликвидаторов Чернобыльской аварии, госслужащие и те, у кого есть значок "Жителю блокадного Ленинграда".
Юрист отметил, что в зависимости от региона местные чиновники иногда трактуют закон по-разному, хотя так не должно быть, сообщает.
Баранов также подчеркнул, что тем, кто собирается подавать заявление на получение двойной пенсии, нужно быть готовым к таким встречным препятствиям и четко уметь отстаивать свои права, пишет News.ru. От этого и будет зависеть размер пенсии.
Начинать следует с заявления с просьбой начислить двойную пенсию в местно управление ПФР. Вместе с заявлением необходимо предоставить ряд документов, которые потребуют в ведомстве.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Госдума России работает над индексацией пенсий для работающих граждан.
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