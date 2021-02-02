Гостиницы Москвы показали самый быстрый рост в Европе

Москва в период пандемии коронавируса осталась популярной для путешественников. Отели российской столицы обогнали по заполняемости гостиницы крупнейших европейских столиц.



В декабре заполняемость гостиниц в Лондоне, Париже или Мадриде составляла порядка 20%. В Риме и Берлине еще меньше – около 11%. Столичные отели в тот же месяц показали заполняемость на уровне 44%, сообщила глава департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.

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Туризм – одна из важнейших отраслей московской экономики и один из драйверов развития. В нем заняты около полумиллиона жителей столицы.

В связи с пандемией коронавируса заполняемость отелей сильно снизилась по всему миру. Не стала исключением и Москва. Весной работу приостановили около третий гостиниц города. Но после снятия ограничений летом они возобновили работу.

Одной из причин роста московских гостиниц стала отмена коронавирусных ограничений. Сказалась и поддержка властей города. Сейчас столица возвращается к нормальной жизни. Несмотря на ограничения, открыты рестораны, торговые центры, отели, кинотеатры и театры.

Отели внесли большой вклад в борьбу с пандемией. С весны 2020 года они предоставили около 13 тысяч номеров. Там разместились медики, которые помогали заболевшим.

Власти столицы поддержали гостиницы грантами на сумму 1,7 миллиарда рублей и оплатили проживание медиков. Программа действует по сей день.

Кроме того, отельерам предоставили арендные каникулы. Освобождение от арендной платы с марта по конце июня получили 140 гостиниц. Благодаря поддержке города они сэкономили 130 миллионов рублей. Также туристические предприятия получили субсидии, в том числе компенсацию по оплате коммунальным услуг и процентов по кредитам.

Поддержали столичную туристическую отрасль и несколько инновационных проектов, запущенных в 2020 году. Так, в городе по инициативе мэрии был запущен цифровой туристический сервис для организации путешествий Russpass. Он доступен и для россиян, и иностранцев.

Пользователи сервиса могут выбрать маршрут, гостиницу, воспользоваться арендой автомобиля, купить билеты в театры и музеи. Все делается в несколько кликов.