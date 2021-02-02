Россиян ждет пиковый скачок цен в феврале – подробности

Причиной роста инфляции стало ослабление рубля. Также не последнюю роль сыграло повышение цен на некоторые продукты. В конце 2020 года власти приняли ряд административных мер для поддержки граждан. Среди них – заморозка цен на сахар и подсолнечное масло и введение квот на экспорт зерновых культур.
По мнению экспертов, эти шаги не смогут затормозить подорожание товаров в феврале. Глава Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова заявила, что динамика курса в начале года может заставить компании переносить ослабление рубля в конечные цены, что также негативно скажется на стоимости.
"Годовая инфляция в феврале ускорится до 5,8%", – сказала эксперт.
Более позитивный прогноз у специалистов "ВТБ Капитала". Они предположили, что в этом месяце темпы роста цен достигнут 5,4%. Подорожание в продовольственном сегменте эксперты оценили в 6,9%, а в непродовольственном – в 5%. В то же время инфляция в секторе услуг будет ниже целевых уровней Банка России – 3,3%.
Главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский заявил, что в феврале инфляция достигнет максимума – 5,5%. Затем ситуация будет улучшаться: начнут сказываться меры по заморозке цен на продукты. Кроме того, на мировых рынках будет выдыхаться эффект пищевой инфляции.
Ранее в Минпромторге предложили перечислять деньги нуждающимся россиянам для покупки продуктов питания. Если идея будет одобрена, то на такую поддержку смогут рассчитывать беременные и кормящие женщины, дети, а также люди, находящиеся в больницах, интернатах и других учреждения социальной сферы.
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