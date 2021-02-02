Нуждающимся россиянам хотят раздавать деньги на продукты

В ведомстве предложили перечислять некоторым категориям граждан денежные средства для покупки продуктов питания, произведенных в России. Если инициатива Минпромторга будет одобрена, то на такую поддержку смогут рассчитывать беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также находящиеся в учреждениях социальной сферы люди (больницах, интернатах и т. п.).
Председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов считает предложение ведомства хорошим. Он отметил, что эффективность такой поддержки доказана другими странами. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, в свою очередь, подчеркнул, что большой торговле тоже нравится идея Минпромторга.
Несмотря на то, что доклад с инициативой ведомства был передан в правительство в декабре, он еще не рассматривался. Как отметил LIFE, в кабмине уже несколько лет обсуждают похожие меры поддержки.
Напомним, ранее был спрогнозировал рост цен на продукты в феврале. Так, координатор федерального проекта "За честные продукты!" Александр Бражко считает, что в скором времени крупы, макаронные изделия, мука, жиры, другие продукты с длительным сроком хранения могут значительно подорожать.
Популярные темы форума
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
Дети не успевают по предмету.
От вируса маски не спасают
Должна женщина слушаться мужчину?
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме