Медведев предложил раздавать деньги россиянам просто так

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поручил единоросам в Госдуме сформировать рабочую группу, которая займется улучшением законодательства в сфере занятости. Также он предложил обсудить возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан.



Дмитрий Медведев объяснил, что фиксированная сумма средств должна выделяться каждому жителю страны. При этом не важно, имеет ли гражданин работу, какой у него социальный статус или род деятельности. Председатель "Единой России" отметил, что подобные выплаты есть в Италии. Размер такого пособия в этой стране составляет 780 евро.

Также экс-президент России признал, что пандемия коронавируса выявила некоторые проблемы в системе выплат по безработице, поэтому необходимо перейти от текущей модели к модели социального страхования, успешно используемой во многих других странах.

Первый заместитель главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что идея гарантированного дохода многократно предлагалась другими членами партии. Кроме того, по словам политика, система, не позволяющая минимальному размеру оплаты труда опускаться ниже прожиточного минимума, в некоторых случаях не защищает граждан от безденежья.

Например, есть семьи, которые задолжали по кредиту, поэтому часть их денежных средств автоматически списывается со счета. Исаев также напомнил, что выплаты в размере 10 тысяч рублей могли бы не дойти до некоторых россиян этим летом, если бы Госдума не приняла поправку, которая защищает это пособие от списания за долги.