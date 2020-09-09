Медведев предложил раздавать деньги россиянам просто так

Дмитрий Медведев объяснил, что фиксированная сумма средств должна выделяться каждому жителю страны. При этом не важно, имеет ли гражданин работу, какой у него социальный статус или род деятельности. Председатель "Единой России" отметил, что подобные выплаты есть в Италии. Размер такого пособия в этой стране составляет 780 евро.
Также экс-президент России признал, что пандемия коронавируса выявила некоторые проблемы в системе выплат по безработице, поэтому необходимо перейти от текущей модели к модели социального страхования, успешно используемой во многих других странах.
Первый заместитель главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что идея гарантированного дохода многократно предлагалась другими членами партии. Кроме того, по словам политика, система, не позволяющая минимальному размеру оплаты труда опускаться ниже прожиточного минимума, в некоторых случаях не защищает граждан от безденежья.
Например, есть семьи, которые задолжали по кредиту, поэтому часть их денежных средств автоматически списывается со счета. Исаев также напомнил, что выплаты в размере 10 тысяч рублей могли бы не дойти до некоторых россиян этим летом, если бы Госдума не приняла поправку, которая защищает это пособие от списания за долги.
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