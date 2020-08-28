Антипандемийный рекорд: объем инвестиций в основной капитал в Москве показал нехарактерный для кризиса рост

Данные о том, что объем инвестиций в основной капитал в Москве за первое полугодие 2020 года составил более одного триллиона рублей, которые озвучил вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, уверенно можно назвать рекордом на фоне общих данных по стране. Московские цифры на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2019 допандемийного года при том, что в среднем по России цифры упали на 4%. Причем для развития городских предприятий и инфраструктуры в Москве удалось привлечь большой объем внебюджетных инвестиций. Их доля в общем объеме составила 77%.
Эксперты склонны утверждать, что этот показатель – один из видимых результатов комплекса антикризисных решений, которые Москва продемонстрировала в период коронавирусной инфекции.
Исполнительный директор общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей Шубин говорит, что он обратил внимание на методы работы Владимира Ефимова при исследовании экономического климата в России в период пандемии.
"С точки зрения эффективности экономический блок и Владимир Ефимов в частности, конечно, молодцы. Это одна из лучших практик по регионам, если говорить о выстраивании работы с бизнесом в период кризиса и пандемии коронавируса. Тот формат, который они выбрали, а именно конференции по Zoom, ежедневное обсуждение вопросов, это лучшая практика из тех, что мы изучали", – сообщил экономист.
Шубин добавил, что кризис никуда не ушел, но прогнозы весьма обнадеживающие.
"После частичной отмены ограничений малый и средний бизнес показали резкий рывок. Сейчас, что и ожидалось, наступила стагнация. Но мы уверены, что благодаря усилиям Ефимова и команды в обозримом будущем мы выйдем на более высокие показатели, чем были до пандемии", – резюмировал он.
Выйти на более высокие показатели помогут, в частности, новые меры поддержки для бизнеса, которые постоянно разрабатывают власти города. К примеру, в связи с окончанием действия льготных ставок на прибыль с 2023 года, в Москве решили внедрить инвестиционный налоговый вычет, который смогут получить промышленные компании.
Завкафедрой фондового рынка и инвестиций в Высшей школе экономики Николай Берзон отмечает, что инвестиции в регион – всегда знак доверия со стороны инвесторов.
"Когда бизнес верит в экономику России, в экономику Москвы, доверяет государству, тогда предприниматели начинают строить, покупают оборудование – это и есть вложение в основной капитал. Это свидетельствует о том, что бизнес развивается, а деньги не проедаются, а инвестируются", – отметил эксперт.
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