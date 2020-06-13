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Экономика
Идея сократить зарплаты топ-менеджерам может обернуться массовыми беспорядками

Идея сократить зарплаты топ-менеджерам может обернуться массовыми беспорядками

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В России активно обсуждается смелая идея сокращения заработной платы высших менеджеров госкорпораций. На первый взгляд разумная в условиях эпидемии коронавируса и сокращения доходов населения инициатива может привести к катастрофическим последствиям: топ-менеджеры все равно останутся при своих, а простой избиратель накануне голосования за поправки к Конституции испытает сильное разочарование, пишет газета "Наша Версия".
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Об инициативе "подрезать крылья" топ-менеджерам госкорпораций стало известно в понедельник, 8 июня. Как сообщал "Коммерсант", для них могут установить планку максимального вознаграждения за год – 30 миллионов рублей. По данным источника издания, инициатива обсуждается в окружении первого вице-премьера Андрея Белоусова с марта. По другим сведениям, идея разрабатывается некой группой под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

"Версия с Белоусовым кажется правдоподобной – он уже предлагал забрать "излишки" у гигантов российской экономики, что грозило им срывом инвестпрограмм", – отмечает "Версия".

Ситуация крайне неоднозначная. О сокращении зарплат топ-менеджеров минувшей весной высказывался президент Владимир Путин. Он признался, что оклады высших руководителей госкорпораций его "коробят", в то же время глава государства подчеркнул, что Россия вынуждена нанимать профессиональных управленцев из-за рубежа. Разумеется, не за среднюю зарплату по стране.

Например. в прошлом году на должность зампреда государственной корпорации развития ВЭБ.РФ пришел бывший посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини. В компании он выстраивает сотрудничество с иностранными финансовыми институтами. Важнейшая и очень трудная работа в условиях антироссийских санкций.

Не надо думать, что обсуждаемая в правительстве инициатива касается только иностранцев. Под каток попадут и российские кадры. Очевидно, что сокращение зарплат управленцев в государственных компаниях, таких как ВТБ или Сбербанк, неминуемо приведет к их бегству в частные структуры.

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что государство от подобных правительственных телодвижений сильно проиграет. При этом примечательно, что утечка об инициативе кабмина произошла за три недели до самого важного политического события сезона – голосования за поправки к Конституции.

Утечка о правительственной инициативе может создать у населения завышенные ожидания, но сбыться им вряд ли суждено. Как следствие – разочарование и еще большая озлобленность людей, многие из которых и без того разочарованы действиями властей и чувствуют себя брошенными и забытыми в разгар эпидемии коронавируса. Более подходящей почвы для протеста и не придумать.

Не исключено, что тему сокращения зарплат топ-менеджеров бросится во всю эксплуатировать так называемая несистемная оппозиция. "Вряд ли кто-то удивится, если теперь мы увидим хорошо подготовленную истерику в соцсетях, а оппозиционеры начнут выводить людей на улицы. Что дальше – погромы и беспорядки?" – вопрошает "Версия".

По мнению журналистов, к борьбе с бедностью атака на профессиональных управленцев не имеет никакого отношения. На фоне массовых протестов в США под лозунгом пресловутой социальной справедливости обсуждаемая в правительстве инициатива выглядит еще более опасной, а ее последствия – абсолютно непредсказуемыми.

Сейчас государство владеет контрольными пакетами в более чем 40 крупных компаниях. Многие из них находятся под иностранными санкциями. Получается, что теперь против них готовят удар с тыла, пытаясь ввести внутренние ограничения.

"Почему несправляющихся и проворовавшихся топ-менеджеров не хотят увольнять и привлекать к уголовной ответственности? Вместо этого предлагается просто сократить им зарплаты", – задаются вопросом журналисты.

Обсуждаемая в правительстве инициатива многим напомнила предложение Бориса Немцова пересадить российских чиновников на "Волги". Чистой воды популизм, который имел мало отношения к реальности.

Можно, конечно, посадить на ключевые должности в крупных госкорпорациях тех, кто будет работать за среднюю зарплату. Народ явно будет доволен. Да только от самих компаний с такими "чудо-управленцами" очень скоро останутся рожки да ножки.

Более того, "ножницы зарплат" могут обрушить стоимость акций госкорпораций. Кому от этого станет лучше?

Независимый директор "Роснефти", глава наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин считает, что инициатива правительства вряд ли будет реализована. "Разве что, может быть, по отношению к компаниям, где 100% принадлежит государству и фактически эта компания является продолжением государства. А там, где доля меньше, более того, где доля еще и публичная есть, то скорее всего это не пройдет", – сказал он в интервью BFM.

13 июня 2020, 14:11

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