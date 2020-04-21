"Сговор": Медведев рассказал о переменах в торговле нефтью

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже за 20 апреля 2020 года цена барреля нефти марки WTI достигла отрицательных значений и остановилась на отметке минус 37,63 доллара. Даже с учетом затоваривания рынков произошедшее выглядит подозрительно, отметил Дмитрий Медведев.
"Напоминает картельный сговор", – на своей странице в "Фейсбук" отметил он. Заместитель председателя Совета безопасности России добавил, что ситуация должна стать предметом тщательного анализа, поскольку из-за нее подрывается весь процесс восстановления мировой экономики.
"Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться", – спрогнозировал Медведев. Он предложил учитывать опыт заключения долгосрочных энергетических контрактов, которые используют принцип "бери или плати". Подобный подход должен помочь избавиться от влияния спекулянтов на стоимость черного золота.
Напомним, в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже 20 апреля 2020 стоимость нефти марки WTI упала до отрицательных значений впервые в истории. По оценкам экспертов, нестабильная ситуация на рынке возникла из-за падения спроса на энергоносители в условиях эпидемии коронавируса при острой нехватке свободных хранилищ.
Уже 21 апреля цена на нефть марки WTI вернулась к положительным значениям и достигла отметки 1,5 доллара за баррель, передает "Интерфакс". Тем временем цена на Brent превышает 25 долларов. Эксперты отмечают, что хранилища в США останутся заполненными вплоть до конца первой недели мая, что продолжит оказывать негативное влияние на нефтяной рынок.
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