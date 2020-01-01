Назван курс рубля на 2020 год

Умерла Галина Волчек Рак у Заворотнюк: все подробности Игры Форум Гороскоп

Топ новостей

Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару
"Это совсем капец": люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту
Пригожин нанес неожиданный удар Фриске
Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение
Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме
партнеры
Вторник 31 декабря
Лента новостей
00:27
"Мучают панические атаки": стало известно о серьезных проблемах у бывшего мужа Нинидзе
23:02
Проведут 2020 год в холоде и голоде: украинцам предсказали тяжкие испытания
22:20
"Это необходимость": испугавшаяся за свою жизнь Дубцова наняла телохранителя
21:53
"Часто предавали": названа истинная причина одиночества Цискаридзе
21:06
Найденный под завалами в Магнитогорске мальчик поздравил с Новым годом спасшую его собаку
20:35
"Будет лежать": Солнцев собрался закрыть жену-пенсионерку в клинике
20:14
Погиб человек: в Ингушетии неизвестные обстреляли пост ДПС
19:33
Кемеровчане собрали новогоднюю ель из 150 машин (видео)
19:18
В 2020 году Россию ждут проблемы с Западом
18:45
Ударили ножом 13 раз: подробности страшной потасовки в Москве
18:39
В Уфе экстренно эвакуировали детский сад из-за подозрительного предмета
18:03
"Дурочка!": Охлобыстин ткнул лицом в грязь Асмус
17:42
Заняли весь пьедестал: российские лыжники одержали оглушительную победу
17:18
Теряет контроль: вскрылись ужасающие проблемы у Зеленского
16:37
"Вот так неожиданность!": дети Киркорова запели
16:14
Рита Дакота попала в жуткую автомобильную катастрофу
15:13
Грабители изуродовали лицо артиста в Петербурге
14:44
Стычкин натренировал жену для интимного момента с другим
14:40
В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году
14:27
Врач предупредил о неожиданной опасности мандаринов
13:57
Ученые определили оптимальную продолжительность сна
13:57
Негативные последствия: двуличный Лукашенко перехитрил сам себя
13:44
Актрису Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств
13:26
Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде
13:21
"Полная фигня": Виторган раскрыл сенсационную деталь расставания с Собчак
13:19
Киркоров попытался флиртовать с матерью Михайлова
13:18
"Беззаконие, лицемерие и скотство": Порошенко разнесли после триумфа Зеленского
13:09
Глава Минпросвещения рассказала о дефиците учителей в школах
12:57
В Москве задержали и отменили более 70 авиарейсов
12:52
Чем заняться на зимних каникулах в Москве: афиша
12:34
Названы самые популярные среди туристов регионы России
12:26
Роспотребнадзор рассказал россиянам об их правах при задержке рейса
12:19
Украинские адвокаты прижали Зеленского к стенке
12:09
В Мексике нашли древний дворец индейцев майя
12:05
Что стоит за действиями опубликовавшей тошнотворные фото Кудрявцевой
11:31
"Можно и мальчика, и девочку": 51-летняя Бондарчук о детях для нового избранника
11:27
Что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ
11:27
Москву в Новый год будет сторожить целая армия правоохранителей
11:12
Как расслабляется в Таиланде оставшаяся без дочери Волочкова
11:00
"Крик души": беременная жена довела звезду шоу "Дом-2" до исступления
10:39
"Тоже с трудом ходит": директор Ротару вступился за Пугачеву
10:38
На экранах может появиться новый фильм о Гарри Поттере
10:12
Россиянам рассказали о способах не потерять работу
10:10
"Я затаил хамство": Сюткин хочет отомстить Шнурову за оскорбления
09:51
"Сосочки вверх": актриса Макеева снялась без лифчика
09:38
Полуголая Бледанс похвасталась своими сочными ананасами
09:21
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга
09:14
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
09:13
"Превратились сами в проститутку": обиженный Разин пнул Лещенко
09:07
Нарколог рассказал о борьбе с похмельем после застолья
08:52
Врачи назвали правила безопасного похода в баню
08:32
В Москве загорелся склад с газовыми баллонами
08:29
"Нет сил": Кожевникова напугала народ странным сообщением
08:23
"Может умереть на сцене": Пригожин откровенно о сдавшей Пугачевой
06:37
"Частная лавочка": известный певец раскрыл скандальную подноготную "Евровидения"
04:15
Появилась информация о женитьбе Бузовой
02:39
"Погань всякая": обрушившемуся на Водонаеву Охлобыстину дали смачную пощечину
00:48
Володин ответил на заявление посла США в Польше
00:08
Звезда Голливуда скоро станет отцом
21:54
"Реальная угроза для жизни": скандалящих Пригожина и отца Фриске предупредили об опасности
21:45
"Его там никто не ждет": Шаляпина вышвырнули из шоу-бизнеса
21:44
В Астрахани во время поминок в кафе провалился пол
21:35
В Москве гендиректор ЧОПа с семьей обокрал "Ашан" на 30 тысяч
21:31
"Давление одной группы": Украине гарантировали распад
21:22
В центре Новокузнецка произошла массовая драка
21:07
Знаменитый российский футболист погиб в аварии в центре Москвы
20:44
Мужчина устроил стрельбу в центре Берлина
20:35
Есть пострадавшие: в Петербурге маршрутка столкнулась с джипом на перекрестке
20:16
В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился с кастетом на водителя "Яндекс.Такси"
19:52
Путин провел важные переговоры с Лукашенко
19:10
Как правильно организовать новогодний стол
18:57
Украина лишится важного права в 2020 году
18:23
Путин влепил звонкую пощечину мечущемуся Зеленскому
18:19
Звезда сериала "Интерны" попала в больницу
17:52
Бордель под вывеской салона красоты: Рудковскую призывают раскрыть правду о прошлом
17:40
Погиб ребенок: под Москвой грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ
17:33
Елка наряжена: как готовятся к Новому году в космосе (видео)
17:13
Решившийся на перемены Лазарев сделал важное заявление
17:06
В Химках стартуют матчи Tennis Europe ONE SGM Christmas Cup 2020
16:51
Хочу отдаваться парням всю ночь: Григорьев-Апполонов встретит новый год в гей-клубе
16:44
Сын Федоровой удивил своими выдающимися способностями (видео)
16:41
Собчак поставила замужество и Богомолова на последнее место
16:29
Suzuki Vitara: заводной апельсин
16:28
В Павловском Посаде под балконом нашли маленького ребенка
16:25
Гороскоп на январь
16:11
"За собой бы последить стоило": Шнурова погнали в шею с телевидения
16:00
Гороскоп на неделю
15:41
Застрявший в унитазе сын Сафронова ввязался в драку из-за чужой жены
15:37
"Взрослая не по годам": дочь Панина покорила народ талантом
15:34
Заворотнюк страшно наказали после укуса в нежное место
15:27
"Вазелин поможет": Седокова отреагировала на ожог в форме полового органа
15:04
"У вас по нужде, а у них от жира!": обратившийся к проституткам Охлобыстин втоптал в грязь Водонаеву
15:01
Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом
14:51
Фадеев хочет отправиться на небеса после роспуска своих артистов
14:44
"Дилдо затыкает дырочку": известный певец жестко поиздевался над наивной Бузовой
14:39
Green Flow: отдых с акцентом на здоровье
14:38
Президент Туркменистана на коне выступил в цирке
14:18
Американскому послу пришлось объясняться перед корейцами за усы
14:09
"Куколка!": 51-летняя Валерия без юбки восхитила россиян
14:02
Более половины россиян хотят уйти с работы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Володин ответил на заявление посла США в Польше
Green Flow: отдых с акцентом на здоровье
Новая фигура за несколько дней
Президент Туркменистана на коне выступил в цирке
"Страх быть одноглазым!": Плющенко получил серьезную травму
"Сглазил, зараза?": Кудрявцева с новой грудью накинулась на Баскова
Экономика

Назван курс рубля на 2020 год

Фото: www.globallookpress.com
Со стратегической точки зрения еще совсем недавно россияне стали свидетелями того, как быстро может меняться курс доллара и евро. Теперь многие следят за состоянием рубля и стоимостью иностранной валюты даже если не собираются инвестировать. В этом смысле курс рубля выступает в качестве своеобразного экономического показателя.
прочитано 132 раза

Если относиться к курсу рубля как к индикатору здоровья российской экономики, то стоит отметить успехи, которые в 2019 году сделала Россия на этом направлении. По итогам минувшего года российская валюта, по разным оценкам, укрепилась на 7-10%. "Надо сказать, что результат достаточно неожиданный, учитывая, что цены на нефть за год практически не изменились, а индекс доллара на мировом рынке немного подрос", – специально для "Дни.ру" рассказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

ПО ТЕМЕ

Рубль сдает позиции после взлета

Окрепнувшему рублю предрекли взлет

 Курс рубля

Сюжеты Курс рубля

О том, что курс рубля перестал зависеть от цен на нефть рассказал и аналитик ГК "ИнстаФорекс" Александр Давыдов. "Если нет понимания того, что определяло курс рубля в уходящем году, будет крайне сложно понять, что ждет его в будущем году", – заметил он.

Олег Богданов уверен, что устойчивость российской валюты удалось обеспечить благодаря высокой привлекательности российских ценных бумаг. А Александр Давыдов, в свою очередь, указывает на роль Центрального Банка России, устанавливающего уровень ключевой ставки.

Все это позволяет с осторожным оптимизмом смотреть возможный курс рубля в 2020 году. Однако ведущий преподаватель школы бизнеса МИРБИС Владимир Григорьев считает, что российской валюте могут грозить и опасности. Он подчеркивает, что следующий год будет непростым для всей мировой экономики, а на рубль оказывать свое влияние не только экономические, но также и социальные и политические факторы.

Фото: www.globallookpress.com

"У нас, к сожалению, очень низкий запас прочности, потому что Россия уже является экономической периферией Запада и постепенно превращается в таковую по отношению к Китаю и Южной Корее", – предупредил эксперт. По его словам, любое ухудшение ситуации в мировой экономики приведет к тому, что сырье подешевеет, а готовая продукция подорожает. Поскольку наша страна ввозит второе из-за рубежа, а сама торгует первым, ничего хорошего такая перспектива не сулит.

"Торговая война между США и Китаем тоже не способствует стабильности рубля", – заметил Владимир Григорьев. А осложняет ситуацию отсутствие эффективных инструментов, которыми российские власти могли бы регулировать курс рубля.

Считает, что в 2020 году существует опасность для российской валюты и глава сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" Роман Макаров. В качестве рисков он называет завершение текущего экономического цикла. "Экономики США, Китая, и большинства развивающихся стран замедляются достаточно быстрыми темпами", – отметил эксперт.

Однако указывает он и на позитивные возможности для курса рубля. Среди них и те, которые были обозначены предыдущими экспертами – работа Центробанка и сильные макроэкономические показатели нашей страны. "Сокрушительный обвал национальной валюты 2014 года научил наш Центробанк вовремя и решительно реагировать на резкое изменение экономической конъюнктуры", – подчеркнул Роман Макаров.

Фото: www.globallookpress.com

"Курс рубля традиционно будет определяться двумя факторами: ожидаемой динамикой сальдо платежного баланса страны и глобальным спросом на риск", – считает аналитик финансовой группы "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский. Кроме того, добавил он, волатильность российской валюты возможно снизить благодаря применению "бюджетного правила".

Первое полугодие 2020 года, согласно оценке эксперта, обещает курсу рубля стабильное положение. Однако уже во втором могут начать проявляться первые признаки приближающегося циклического кризиса.

"Такие кризисы неизбежны, и как бы не хотелось правительствам и центробанкам растянуть текущий бизнес-цикл фискальными и монетарными стимулами, это не получится делать до бесконечности", – подчеркнул Дмитрий Голубовский. В результате существует вероятность ослабления рубля, однако на практике это, вероятно, будет означать лишь его возвращение на прежние позиции.

Прогноз на курс рубля на 2020 год от аналитиков:

  • Олег Богданов: доллар от 62 до 67 рублей.
  • Александр Давыдов: доллар по 67,5 или по 70 рублей.
  • Роман Макаров: доллар по 66-67 рублей.
  • Дмитрий Голубковский: доллар по 65 рублей.
Автор: 1 января 2020, 01:09

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В 2020 году Россию ждут проблемы с Западом
Теряет контроль: вскрылись ужасающие проблемы у Зеленского
Негативные последствия: двуличный Лукашенко перехитрил сам себя
"Давление одной группы": Украине гарантировали распад

Шоу-бизнес

"Только что узнала": жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
"Рога мужу и фотосессия гениталий": Собчак призвали постыдиться
"Просто прелесть!": дети Галкина восхитили народ домашним концертом (видео)
Стычкин натренировал жену для интимного момента с другим

Проишествия

Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Тоже с трудом ходит": директор Ротару вступился за Пугачеву

Менеджер ответил на нападки критиков
Шоу-бизнес

Полуголая Бледанс похвасталась своими сочными ананасами

Артистка предстала в соблазнительном виде
Шоу-бизнес

"Можно и мальчика, и девочку": 51-летняя Бондарчук о детях для нового избранника

Светская львица понимает, что ее решение вызовет негативную реакцию общественности
Политика

Украинские адвокаты прижали Зеленского к стенке

Главе Незалежной направили письмо

Гороскоп

"Мучают панические атаки": стало известно о серьезных проблемах у бывшего мужа Нинидзе
"Часто предавали": названа истинная причина одиночества Цискаридзе
Гороскоп на январь
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева вышла на лед в мини-юбке и взяла в рот продолговатый предмет
"Страх быть одноглазым!": Плющенко получил серьезную травму
"Пьяные, что ли": народ в ужасе от выступления российских биатлонистов
Угроза здоровью: Медведева назвала настоящую причину ухода

Регионы

Поезда через Крымский мост довели людей до тошноты
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru