Притворяется жертвой: россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

Согласно новой схеме, злоумышленники действуют в очереди к банкомату. Клиент, который стоит перед вами, якобы случайно забывает кредитку в картоприемнике и уходит. Вы вынимаете ее, после чего владелец карты возвращается, забирает ее и проверяет в банкомате. Выясняется, что на кредитке не хватает 5-15 тысяч рублей.
Недовольный клиент обвиняет вас в краже и угрожает вызвать полицию. Рядом стоит его сообщник, который также подтверждает версию хищения. "Пострадавший" обещает предоставить правоохранителям отпечатки ваших пальцев в качестве доказательства.
Как рассказал полковник МВД в отставке Евгений Черноусов, эта схема напоминает другие известные способы мошенничества. "Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка", – цитирует его издание "Известия".
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