Курс доллара взлетел из-за новых санкций

Во время торгов на Московской бирже был зафиксирован рекордно высокий курс доллара. Стоимость национальной валюты США превысила отметку в 65 рублей за единицу. Такой взлет показателя произошел впервые с апреля 2018 года, передает НСН.
Аналитики связывают рост курса доллара с сообщениями о разработке новых ограничительных мер. На этот раз под угрозой российские государственные банки: США хотят заморозить их активы и запретить операционную деятельность.
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