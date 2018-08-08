Курс доллара взлетел из-за новых санкций

Во время торгов на Московской бирже был зафиксирован рекордно высокий курс доллара. Стоимость национальной валюты США превысила отметку в 65 рублей за единицу. Такой взлет показателя произошел впервые с апреля 2018 года, передает НСН.

Аналитики связывают рост курса доллара с сообщениями о разработке новых ограничительных мер. На этот раз под угрозой российские государственные банки: США хотят заморозить их активы и запретить операционную деятельность.