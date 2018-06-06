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Экономика

Россияне обеднеют от повышения пенсионного возраста

Фото: GLOBAL LOOK press/Tatiana Morozova
Из-за повышения пенсионного возраста хотя бы на полгода материальное положение россиян ухудшится. Такой вывод сделан в докладе заместителя руководителя Научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ) Ивана Антропова.
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Авторы доклада подсчитали, что каждые полгода отсрочки пенсионного возраста отнимают у россиян в среднем 82,2 тысячи рублей. Сумма складывается из среднемесячной пенсии, которая умножена на полгода. Это срок гособеспечения, которого лишатся потенциальные пенсионеры, пишет Lenta.Ru.

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Если же пенсионный возраст увеличится на пять лет, то потери каждого россиянина составят более 800 тысяч рублей, учитывая, что средние ежемесячные выплаты останутся на прежнем уровне – 13,7 тысячи рублей. Помимо денежных потерь, эксперты института прогнозируют проблемы на рынке труда, поскольку старшее поколение будет позже покидать рабочие места, что может повысить безработицу среди молодежи.

По мнению аналитиков, повышать пенсионный возраст необходимо, но при этом соблюдая жесткие условия. Среди них – отставание роста российского ВВП от среднемирового не более 1%, возраст дожития у мужчин – 19 лет, у женщин – 22 года. После того, как соответствующие показатели достигнуты, в Институте актуальной экономики порекомендовали повышать возраст выхода на пенсию со скоростью шесть месяцев за год.


Стоит отметить, что у министерства финансов и труда разные видения относительно пенсионной реформы. В минфине предлагают поднять планку до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин. В минтруда же рассматривают сразу два варианта – "мягкий" и "жесткий".

Первый предполагает выход на пенсию в 65 лет для мужчин и в 62 года для женщин. Второй, "мягкий", – 62 года и 60 лет соответственно.

Автор: Иван Поляков6 июня 2018, 17:23

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