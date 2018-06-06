Скидки для спортсменов и любителей активного образа жизни

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В свою очередь, покупатели интернет-магазина Inspector gadgets могут купить со скидкой самый популярный городской рюкзак XD Design Bobby. Стильная молодежная модель стала настоящим хитом благодаря необычному сочетанию достоинств.

Кроме удобства, рюкзак отвечает всем требованиям безопасности. Дизайнеры позаботились, чтобы молнии рюкзака были визуально спрятаны, незаметно открыть их невозможно. Корпус XD Design Bobby сшит из шести слоев ткани, непрорезаемого листового пластика.

В эргономичных внутренних отделениях рюкзака можно без труда разместить ноутбук с диагональю экрана до 15,6 дюймов. Кроме того, в нем легко поместится зарядное устройство, бутылка воды и прочие необходимые предметы. Рюкзак открывается под углами 30, 90 и 180 градусов.

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