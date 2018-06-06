Русский национальный банк лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у Русского национального банка. Организация занимала 339-е место в рейтинге страны по размеру активов, пишет "Газета.ru".
Специалисты считают, что бизнес-модель банка была направлена на обогащение его собственников. По данным регулятора, компания проводила непрозрачные сделки, чтобы скрыть кредитные риски, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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