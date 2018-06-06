Зачем россиянам повышают пенсионный возраст

Минфин и Минтруд выступили со своими вариантами законопроекта о повышении пенсионного возраста. Эксперты рассказали, какой план имеет наибольшие шансы на реализацию.



По мнению замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова, пенсионный возраст в любом случае должен быть повышен. "Я считаю, что на самом деле не так важно, какой вариант будет выбран. Важно, насколько грамотно мы сможем провести повышение", – заявил он.

Стоит отметить, что у Министерства финансов и Министерства труда разные видения на этот счет. В первом ведомстве предлагают поднять планку до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин. Во втором рассматривают два варианта – жесткий и мягкий, сообщает сайт "Московский комсомолец".

Один из них предполагает отпускать мужчин на пенсию в 65 лет, а женщин в – 62 года. Другой устанавливает наступление пенсионного возраста у мужчин с 62 лет, у женщин – с 60.

Эксперты считают, что в России есть и демографические, и социально-экономические причины внедрять подобное нововведение. При этом вопрос, "докуда" конкретно повышать и какими темпами, носит политический характер.

Также специалисты отметили, что необходимо обеспечить возраст более раннего выхода на пенсию для людей, имеющих большой трудовой стаж, передает Пятый канал. Предполагается, что люди, которые занимаются физическим трудом, начинают работать достаточно рано. Соответственно, они должны иметь право выходить на пенсию независимо от возраста.

Напомним, что текущее законодательство позволяет российским женщинам выходить на пенсию в 55 лет, а мужчинам – в 60. Изменения могут вступить в силу в 2019 году.

