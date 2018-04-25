Россиян возмутили комиссии при оплате капремонта

Банковские комиссии при оплате взносов за капремонт возмутили россиян. Решить вопрос пытаются депутаты окружной думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Новая комиссия Сбербанка взимается с 1 марта 2018 года. Ранее ее компенсировали, но теперь эта практика прекращена. Жители Югры завалили жалобами Заксобрание ХМАО.

Оплатить взносы без комиссии можно через личный кабинет на сайте Фонда капремонтов. Однако это не решает проблему: далеко не все пенсионеры могут пользоваться компьютером. Вдобавок пожилым людям удобнее пользоваться услугами Сбербанка – они получают пенсию в этом кредитном учреждении, отметили депутаты на заседании.

Ежемесячные взносы на будущий капитальный ремонт поэтапно вводят в России с 2014 года. В рамках программы будет проводиться ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо– и водоснабжения, лифтов, крыш, подвалов, утепление и ремонт фасада, а также ремонт фундамента.

Надо отметить, что эта графа в платежках и без того вызвала много вопросов у россиян и неоднократно становилась предметом дискуссий. Что касается решения о взимании комиссии при оплате взносов, оно было принято Сбербанком в Москве. Власти подчеркивают, что это внутренняя политика банка. Комиссия составляет 2%, пишет "Новый день".

Напомним, по инициативе Минстроя России с 1 декабря 2017 года начала действовать новая методика расчета стоимости капитального ремонта. На этом основании регионы проводят перерасчет. Пойти на такую меру пришлось из-за многочисленных жалоб россиян на суммы, начисленные за капремонт.

А в Москве в рамках программы реновации собственники квартир в подлежащих сносу домах с 1 августа 2017 года полностью освобождены от уплаты взносов за капремонт. Однако исключение из программы капитального ремонта не означает отказа властей города от их поддержки, отметили в мэрии столицы. В зданиях по-прежнему будет проводиться текущий ремонт и другие необходимые для нормальной жизнедеятельности работы.

