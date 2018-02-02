Названы страшные последствия антироссийских санкций

Расширение санкций против российского суверенного долга может привести к полной дестабилизации мировых финансовых рынков. О последствиях политики официального Вашингтона предупредило американское агентство Bloomberg со ссылкой на закрытые материалы министерства финансов США.



Отмечается, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа опасается введения ограничений подобного рода. Как отмечают в Bloomberg, расширение санкционного режима повлияет на экономический рост в России и на ее банковский сектор, а также приведет к ответным мерам, направленным против интересов США. Последствия для американских инвесторов будут печальны, говорится в материалах минфина Соединенных Штатов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина между тем отрицает, что распространение санкций на госдолг России будет иметь большой эффект для российской экономики. "Конечно, оба этих решения могут спровоцировать некоторую волатильность на рынке государственного долга, но на наш взгляд, даже если она и будет, первоначальная краткосрочная волатильность, рынки потом придут в равновесие. Мы здесь не видим каких то больших эффектов ни на экономику", – заявила она.





Напомним, ранее минфин США опубликовал "кремлевский" доклад, в список которого вошли 210 человек – бизнесмены и чиновники. В их числе – члены российского правительства, руководители обеих палат парламента, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга, а также ряд ведущих бизнесменов и руководителей госкомпаний. Наличие той или иной персоны в списке не означает автоматического введения санкций, однако существенно повышает вероятность развития подобного сценария.

Публикацию "кремлевского доклада" прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, смысла в подобных действиях нет, однако произошедшее, без всяких сомнений, – недружественный акт. "Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", – полагает он.

