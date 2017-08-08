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Экономика

Блокчейн снизит издержки в транспортной отрасли

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Woitas
Технология, которая является основой для криптовалют, находит новое применение в повседневной жизни. Компании BIA-Technologies, "Группа Ренессанс страхование" и "Деловые Линии" придумали, как использовать блокчейн в страховании грузоперевозок.
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О блокчейне в современном мире не слышал только человек, крайне далекий от Сети. "Новый интернет", как назвал эту технологию глава Сбербанка Герман Греф, активно ее продвигающий, захватила умы многих. При этом у большинства блокчейн прочно ассоциируется с биткоином, хотя технология давно живет своей жизнью и имеет гораздо более широкое применение. Она подразумевает распределенное хранение информации на множестве компьютеров в интернете. То есть, это некая база данных, состоящая из цепочки блоков транзакций, сформированных определенным образом. Это могут быть данные о финансовых операциях, заключении сделок, логистическая информация и прочее.

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Ключевой особенностью такой базы данных является ее защищенность – записи в ней не может подделать никто, потому как каждый блок хранит в себе данные обо всех предыдущих изменениях. При этом, каждый из них имеет некую "электронную печать" – то есть, подписан с применением специального математического алгоритма. Он и является гарантией того, что в нем нет несогласованных изменений. При этом, данные хранятся на множестве компьютеров, что позволяет надежно защитить их. Чтобы взломать такую систему надо, как минимум, получить доступ сразу ко всем компьютерам одновременно.

Надежность технологии подтверждена неоднократно, ЕС даже хочет использовать ее при голосовании на выборах. Тем временем, в Швеции она уже используется для ведения реестра земли. В России аналогичное применение уже тестируется, а премьер Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи и Минэкономразвития рассмотреть возможность использования блокчейна в рамках программы "Цифровая экономика". Технология уже работает в сфере защиты от подделок молока и мяса. На очереди – новые сферы. Так, одной из новых областей применения может стать страхование автомобильных грузов.

Ожидается, что блокчейн свяжет все данные о перевозке: от информации об отправителях и получателях до сопровождающих документов и всех изменениях по ходу транспортировки. Главное преимущество использования технологии заключается в том, что все участники сделки получат объективные данные о всех ее параметрах без искажений. Кроме того, отправители смогут перейти на электронный документооборот, страховщики – создавать индивидуальные страховые продукты. По словам вице-президента “Группы Ренессанс страхование” Денис Быстров, технология открывает широкий спектр возможностей: от создания многопараметровой системы тарификации грузоперевозок, в которой будет использоваться система скоринга на основе анализа страховых случаев, до разработки комплексного предложения по страхованию исходя из индивидуальной специфики и потребностей бизнеса.

Запускают систему перевозчик "Деловые Линии", "Группа Ренессанс Страхование" и системный интегратор компания BIA-Technologies. До осени 2017 года проект будет работать в закрытом тестовом режиме, затем пилотный проект станет общедоступным. Глава управления маркетинга и коммерции группы компаний "Деловые Линии" Давид Шамаев уверен, что реализация проекта укрепит доверие между всеми участниками процесса страхования.

По словам исполнительного директора BIA-Technologies Сергей Барыкин, в системе использованы лучшие мировые инновации в области защиты бизнес-коммуникаций и построения распределенных высоконагруженных систем. Внедряемая система представляет собой сеть типа "консорциум" на платформе Hyperledger, которая защищена современными криптографическими средствами и классическими способами защиты информации. "Платформы Hyperledger поддерживается крупнейшими мировыми производителями программного обеспечения, такими, как: IBM, American Express, Intel, CISCO, SAP и другими", - рассказал он.

Кроме того, по словам Барыкина, недавно она была включена в список проектов, поддерживаемых Linux Foundation. Как отметил специалист, разработанное решение имеет открытый код и может использоваться условиях импортозамещения и ограничения трафика. Этот проект, сказал он, позволит "сформировать облик будущей экосистемы страхования в логистической отрасли".

Основное преимущество блокчейна – прозрачность, которая облегчает проведение транзакций во многих сферах, в том числе и грузоперевозках, отметил исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. Он уверен, что для страхования применение этой технологии будет значимым и необходимым: чем больше страховщик будет знать об объекте страхования, тем более выгодные условия он сможет предложить клиенту.

Кроме того, блокчейн может заменить всю работу с бумагами, облегчив ведение бизнеса как перевозчику, так и клиенту. Удобнее будет работать и контролирующим органам, начиная от Роспотребнадзора и заканчивая таможней, считает Куликов. А налоговики при использовании технологии смогут видеть всю историю каждой конкретной сделки. Таким образом, считает специалист, перспективы использование блокчейна имеет широкие возможности для применения в сфере грузоперевозок. 

Автор: Дмитрий Куклин8 августа 2017, 11:34

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