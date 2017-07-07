Крупный московский банк лишен лицензии

Центробанк 7 июля отозвал лицензию у московского банка "Легион", передает RT. По данным регулятора, кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков.

Создание необходимых резервов на возможные потери выявило полную утрату капитала банка. Кроме того, финансовое положение "Легиона" значительно ухудшилось после исчезновения из кассы материальных ценностей в крупном объеме.

По величине активов "Легион" занимал 157-е место в банковской системе России. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.





