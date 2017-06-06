Бедным россиянам раздадут по 10 тысяч

10 тысяч рублей в год получат малоимущие россияне как материальную помощь на продовольствие. Об этом во вторник, 6 июня, в рамках Недели российского ритейла, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами, – примерно это около, по году я бы сказал, около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей в год на человека", Министр уточнил, что выплаты на карты будут проводиться ежемесячно.

Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе "покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи". По информации РИА Новости, ежемесячно на карту будут зачисляться баллы (приблизительно эквивалентные 1400 рублей), которые можно будет израсходовать только на товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.

В министерстве уточнили, что в список продуктов, которые можно будет купить по банковским картам, вошли хлебные продукты, в том числе мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты. Кроме того, в список внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных, что особенно актуально для сельского населения.

Деньги с карты снять невозможно , но, по информации Минпромторга, ее можно будет пополнить. При зачислении средств на карту ее владелец получит от 30% до 50% внесенной суммы в качестве государственного бонуса. При этом баллы, не потраченные в течение месяца, будут сгорать.Основное требование к предприятиям и торговым точкам , которые смогут принять участие в программе —подключение к центральной процессинговой системе, которую будет администрировать один из крупнейших банков РФ.

Для того , чтобы получить субсидию , нужно ,чтобы семья была признана малоимущей. Обязательным условием является регистрация каждого из членов семьи по одному и тому же адресу (в одной квартире), а также подтверждение того, что сложное материальное положение семьи связано с внешними обстоятельствами, а не с нежеланием работать одного из ее членов.

Социальные службы сравнят среднемесячный доход семьи с прожиточным минимумом, установленным в отдельно взятом регионе и только после этого примут решение о праве получения льгот выдаче карты. По официальным данным, сейчас в нашей стране более 21 миллиона малоимущих.



Напомним , что такого рода карточки были в нашей стране в конце перестройки. На них можно было купить по государственным расценкам табак, алкоголь, одежду и обувь, а также ряд продуктов.И в США, начиная со времен Великой депрессии, существуют такие же продуктовые карточки, которые и хочет ввести российское правительство.

Суть американской программы в том, что на каждого малоимущего выделяется определенная сумма, как правило, не превышающая $200 ежемесячно. На эти деньги нельзя покупать алкоголь, табак, лекарства, оплачивать жилищные и транспортные услуги. Но, учитывая, что продовольствие в США стоит дешево, такая субсидия является большой помощью.