В России рухнула ставка по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в России в апреле 2017 года опустилась до пятилетнего минимума. Данный показатель составил 11,45%.

С января по апрель этого года банки предоставили заемщикам 260 тысяч кредитов на покупку жилья общей суммой 470,8 миллиарда рублей. Рост кредитования среди населения вырос.

"Увеличение среднего размера ипотечного кредита с 1,71 до 1,81 миллиона рублей способствовало росту объемов кредитования на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – сообщается на официальном сайте Банка России. Вместе с тем к 1 мая сократилась задолженность по жилищным кредитам в иностранной валюте.

Так, по сравнению с аналогичной датой предыдущего года ее сумма уменьшилась вдвое в абсолютном и относительном выражении, составив 56,3 миллиона рублей. Общая же задолженность россиян по ипотеке на 1 мая текущего года превысила 4,6 триллиона рублей за счет кредитов в рублях.

Как ранее писали Dni.Ru, российские банки возвращают ипотечные программы без оплаты первоначального взноса. До 2014 года подобные кредиты пользовались большой популярностью на рынке.

Застройщики отметили, что "две трети квартир массового сегмента в старых границах столицы сегодня можно купить в кредит без первоначального взноса". Пояснялось, что такие предложения действуют в 34 новостройках массового сегмента. Это 73,1% от общего количества квартир в жилых комплексах комфорт– и экономкласса в старой Москве.