Опубликован рейтинг самых дорогих брендов в мире

Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook возглавили топ-100 самых дорогих брендов в мире. Об этом свидетельствует обнародованный ежегодный совместный доклад британских компаний WPP и Kantar Millward Brown с названием The BrandZ Global Top 100.

"Рейтинг этого года снова показывает, что сильные бренды обеспечивают лучшую акционерную стоимость и доходность независимо от внешних обстоятельств", – заявил гендиректор WPP Дэвид Рот. Бренды компаний, работающих в сфере технологий, дают более половины совокупной стоимости всех брендов, попавших в рейтинг. Они подорожали на 16% за год, в то время как остальные только на 4%. Как сообщается в пресс-релизе, за год стоимость бренда Google выросла на 7%, до $245,6 миллиардов, Apple – на 3%, до $234,7 миллиарда, Microsoft – на 18%, до $143,2 миллиардов.



Amazon удалось улучшить свои показатели и подняться с седьмого места на четвертое, а Facebook сохранил свои позиции. Выручка вышеназванных компаний составила 25% доходов всех 100 предприятий, вошедших в рейтинг. Совокупная стоимость участвовавших в исследовании брендов выросла на 8%, с $3,4 триллионов в 2016 году до $3,6 триллионов в 2017 году.

Лидирующие позиции, как и в прошлом году, заняли интернет-гиганты, которые функционируют на мировой арене с первого дня и которые построены на мощных и инновационных платформах", – заявил руководитель BrandZ в Kantar Millward Brown Питер Волш.

Самый быстрый рост наблюдался в категории торговли (на 14%), в основном его обеспечили бренды Amazon и Alibaba. С 2006 года стоимость их брендов выросла на 388%, в то время как бренды традиционных ритейлеров, наоборот, подешевели на 23%.

Рейтинг составлен на основе данных опроса три миллиона человек по всему миру, а также анализа финансовых показателей каждой компании по информации Bloomberg и Kantar Worldpanel. В рамках опроса составители выяснили отношение респондентов к 120 тысяч брендов по всему миру