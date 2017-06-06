Опубликован рейтинг самых дорогих брендов в мире
"Рейтинг этого года снова показывает, что сильные бренды
обеспечивают лучшую акционерную стоимость и доходность независимо от внешних
обстоятельств", – заявил гендиректор WPP Дэвид Рот. Бренды компаний, работающих
в сфере технологий, дают более половины совокупной стоимости всех брендов,
попавших в рейтинг. Они подорожали на 16% за год, в то время как остальные
только на 4%. Как сообщается в пресс-релизе, за год стоимость бренда Google выросла на 7%, до
$245,6 миллиардов, Apple – на
3%, до $234,7 миллиарда, Microsoft
– на 18%, до $143,2 миллиардов.
Amazon удалось улучшить свои показатели и подняться с седьмого места на четвертое, а Facebook сохранил свои позиции. Выручка вышеназванных компаний составила 25% доходов всех 100 предприятий, вошедших в рейтинг. Совокупная стоимость участвовавших в исследовании брендов выросла на 8%, с $3,4 триллионов в 2016 году до $3,6 триллионов в 2017 году.
Лидирующие позиции, как и в прошлом году, заняли интернет-гиганты, которые функционируют на мировой арене с первого дня и которые построены на мощных и инновационных платформах", – заявил руководитель BrandZ в Kantar Millward Brown Питер Волш.
Самый быстрый рост наблюдался в категории торговли (на 14%), в основном его обеспечили бренды Amazon и Alibaba. С 2006 года стоимость их брендов выросла на 388%, в то время как бренды традиционных ритейлеров, наоборот, подешевели на 23%.
Рейтинг составлен на основе данных опроса три миллиона человек по всему миру, а также анализа финансовых показателей каждой компании по информации Bloomberg и Kantar Worldpanel. В рамках опроса составители выяснили отношение респондентов к 120 тысяч брендов по всему миру
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