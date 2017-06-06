Россиянам разрешили брать ипотеку без первоначального взноса

Экономический потенциал ипотеки с нулевым первым взносом все более очевиден и финансистам, и населению. Россияне перестали переживать по поводу завышенных ставок по таким кредитам: накопления со временем обесцениваются.

Ипотека без первого взноса была очень популярна вплоть до 2014 года. Потом в страну пришел мировой кризис, и банки стали опасаться предлагать такую форму кредитования, пишет газета "Известия".

"Две трети квартир массового сегмента в старых границах столицы сегодня можно купить в кредит без первоначального взноса. Такие предложения действуют в 34 новостройках массового сегмента. Это 14,3 тысячи лотов, или 73,1% от общего количества квартир в жилых комплексах комфорт– и экономкласса в старой Москве", – сообщает издание со ссылкой на застройщиков.

Понятна банкам и целевая аудитория, которая охотно возьмет кредит для покупки недвижимости. Полученной в собственность квартирой после выплаты ипотеки можно распорядиться по-разному, в том числе и коммерчески выгодно.

"Наиболее востребована она среди клиентов, желающих приобрести недвижимость в строящихся объектах и планирующих в дальнейшем, после завершения строительства и заселения в новое жилье, погасить кредит за счет продажи жилья, имеющегося в собственности", — раскрыл секрет вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк.

Поскольку все накопления население потеряло в период пресловутого кризиса, а остатки вкладывало куда угодно, лишь бы сохранить деньги, вариант нулевого первого взноса снова стал актуальным. Почуяв выгоду, банки охотно стали заключать такие сделки: за первый квартал 2017 года в России выдали ипотечные кредиты на 324 миллиарда рублей.