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Экономика

Название для нового кольца метро выберут москвичи

Фото: stroi.mos.ru
Жители столицы сами выберут название для Третьего пересадочного контура метро. В голосовании горожане могут предложить свой вариант или проголосовать за сохранение рабочего варианта. Также можно отдать решение этого вопроса специалистам. Сделать свой выбор любой желающий может, начиная с сегодняшнего дня в сервисе "Активный гражданин".
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Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что протяженность новой кольцевой ветки, которая пока имеет рабочее название "Третий пересадочный контур", составит 66,7 километра. На ней расположится 31 станция. "Новая кольцевая свяжет между собой районы города, радиальные направления метро и пригородов, – рассказал градоначальник. – Разгрузит действующие линии на 10-20%. Подключит новые радиусы Московского метро, например, в Некрасовку и Коммунарку".

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Третий пересадочный контур метро разгрузит кольцевую линию

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

По словам Собянина, Третий пересадочный контур – это один из самых крупных проектов строительства метро в мире. В настоящее время активная фаза строительства охватила уже 25 километров линии. "В этом году введем первые станции, – сказал московский мэр. – Сдача всего кольца назначена на 2020-2021 год. Пора вместе придумать ему название". Сделать выбор можно на портале "Активный гражданин".

Одновременно со строительством ТПК в Москве идет строительство Кожуховской ветки метро. Она соединит центр Москвы с районами Рязанский, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и будет заканчиваться за МКАД в районе Некрасовки. Ожидаемый срок завершения строительства – 2018 год.

Глава строительного комплекса города Марат Хуснуллин отметил, что работы на этом транспортном объекте ведутся активно: "Участок от Некрасовки до Косино у нас уже будет к началу следующего года готов, - заверил он. – Мы сейчас обсуждаем с метрополитеном возможность отдельного запустить и эксплуатировать этот участок".

По словам столичного чиновника, для этого необходимо соединить этот участок с действующей линией метро. Хуснуллин уточнил, что на строительстве задействованы более четырех тысяч человек. "Считаем, что с задачей, которую поставили, должны справиться", – заверил он.

Иллюстрация: https://stroi.mos.ru

Автор: Денис Попов21 июня 2017, 14:34

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