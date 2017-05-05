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Во сколько обойдется шашлычный набор на майские праздники

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Росстат подсчитал, сколько придется потратить любителям шашлыка на пикник в майские праздники. Продуктовый набор на компанию из четырех человек оценили в 1,9 тысячи рублей, передает агентство "Москва".

В него входят 1,2 килограмма бескостной свинины, хлеб, по 0,8 килограмма помидоров и огурцов, килограмм картофеля, 0,5 килограмма лука, литр сока и минеральной воды, кетчуп, майонез, а также алкоголь – литр пива, бутылка водки и сухого вина. Непьющей компании пикник обойдется в 1,191 тысячи рублей.

5 мая 2017, 17:13

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