Во сколько обойдется шашлычный набор на майские праздники

Росстат подсчитал, сколько придется потратить любителям шашлыка на пикник в майские праздники. Продуктовый набор на компанию из четырех человек оценили в 1,9 тысячи рублей, передает агентство "Москва".

В него входят 1,2 килограмма бескостной свинины, хлеб, по 0,8 килограмма помидоров и огурцов, килограмм картофеля, 0,5 килограмма лука, литр сока и минеральной воды, кетчуп, майонез, а также алкоголь – литр пива, бутылка водки и сухого вина. Непьющей компании пикник обойдется в 1,191 тысячи рублей.