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Экономика

Путина просят избавиться от лишних пенсионеров

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина подготовил для президента России Владимира Путина новый план пенсионной системы. Предлагается сократить число тех, кому положены социальные выплаты, а также ужесточить условия их начисления.
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На данный момент пенсия обеспечивает старикам лишь прожиточный минимум. Стратегия-2035 позволит увеличить размер социальных выплат за счет более жесткого отбора тех, кому они будут начисляться, отмечается в документе.

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Найдены плюсы повышения пенсионного возраста

Кудрин предложил существенно повысить пенсионный возраст (до 63 лет – для женщин и до 65 лет – для мужчин) с шагом по полгода с 2019-го, сообщают "Ведомости". Эта мера позволит сократить число пенсионеров на 9% (3,87 миллиона человек). 

Кроме того, речь идет об изменении условий для получения социальных выплат. Для этого необходимо повысить обязательный трудовой стаж до 20 лет, а минимальное число пенсионных баллов – до 52. Тем, кто не заработал на страховую часть пенсии, социальная пенсия будет начисляться по достижении 68 лет (сейчас с 65 лет – для мужчин и с 60 лет – для женщин).

Также предполагается ужесточение правил начисления досрочных социальных выплат, предусмотренных, например, для врачей и учителей. Для получения пенсии такого рода трудовой стаж может быть повышен до 35 лет. 

По расчетам ЦСР, все эти меры позволят значительно увеличить размер пенсии. Вместе с тем трансферт из бюджета на финансирование пенсий сократится до 0,9% (в 2024 году) и 2% (в 2035 году) ВВП. Как отмечает издание, инициативу должен оценить президент, однако материалы ему еще не переданы. 

Автор: Светлана Сидорчук5 мая 2017, 08:44

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