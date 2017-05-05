Путина просят избавиться от лишних пенсионеров

Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина подготовил для президента России Владимира Путина новый план пенсионной системы. Предлагается сократить число тех, кому положены социальные выплаты, а также ужесточить условия их начисления.

На данный момент пенсия обеспечивает старикам лишь прожиточный минимум. Стратегия-2035 позволит увеличить размер социальных выплат за счет более жесткого отбора тех, кому они будут начисляться, отмечается в документе.

Кудрин предложил существенно повысить пенсионный возраст (до 63 лет – для женщин и до 65 лет – для мужчин) с шагом по полгода с 2019-го, сообщают "Ведомости". Эта мера позволит сократить число пенсионеров на 9% (3,87 миллиона человек).

Кроме того, речь идет об изменении условий для получения социальных выплат. Для этого необходимо повысить обязательный трудовой стаж до 20 лет, а минимальное число пенсионных баллов – до 52. Тем, кто не заработал на страховую часть пенсии, социальная пенсия будет начисляться по достижении 68 лет (сейчас с 65 лет – для мужчин и с 60 лет – для женщин).

Также предполагается ужесточение правил начисления досрочных социальных выплат, предусмотренных, например, для врачей и учителей. Для получения пенсии такого рода трудовой стаж может быть повышен до 35 лет.

По расчетам ЦСР, все эти меры позволят значительно увеличить размер пенсии. Вместе с тем трансферт из бюджета на финансирование пенсий сократится до 0,9% (в 2024 году) и 2% (в 2035 году) ВВП. Как отмечает издание, инициативу должен оценить президент, однако материалы ему еще не переданы.