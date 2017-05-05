Возвращайте деньги с интернет-покупок

Возврат денег за покупки – одна из популярных новинок, которая стремительно завоевывает мир. Что это такое и как можно вернуть часть суммы, оставленной в магазинах? Dni.Ru помогут разобраться.

Кешбэк (от английского "возврат наличных") – это часть стоимости покупки, которая вернется на ваш счет. Вы зашли на сайт, расплатились пластиковой картой, а ваш банк вернет на карту часть потраченных денег. При этом совершать покупки можно как в розничных, так и в интернет-магазинах.

По сути, кешбэк это – скидка на приобретаемый товар, но вы получаете ее не в день покупки, а через какое-то время.

Проценты возвращаются на ваш счет через несколько дней, после того как безналичный платеж дойдет до продавца или, другими словами, будет авторизован банком. В некоторых финансово-кредитных организациях кешбэк начисляется сразу за все покупки, совершенные в определенный период. Как правило это один месяц.

Способов возврата части денег за покупки несколько. Самый простой – специальные кешбэк-сервисы в Сети. Никуда не надо ходить, товар привезет курьер интернет-магазина, а от одного до 30% потраченных денег вернутся на вашу карту. У таких сервисов десятки, а то и сотни партнерских магазинов. К примеру, у популярного LetyShops их почти тысяча:

"АлиЭкспресс",

"КупиВип",

"Юлмарт",

"М.Видео",

"Петрович",

"Озон",

и многие другие.

Как же потратить деньги так, чтобы получить даже небольшую выгоду? Для начала выберите в Сети кешбэк-сервис с максимальным числом партнерских интернет-магазинов, которые интересны именно вам, и зарегистрируйтесь. Зайдите на сайт выбранного магазина, закажите товар и оплатите покупку картой. Все остальное за вас сделает система, которая автоматически вернет на ваш счет определенный процент потраченной суммы.

Помимо возврата части денег за совершенные покупки, кешбэк-порталы предоставляют зарегистрированным пользователям удобные сервисы: мгновенный поиск подходящего товара в нескольких интернет-магазинах, сравнение цен, скидочных программ и акций, варианты оплаты через различные онлайн-системы.





Получить обратно часть денег, потраченных на покупки, можно и в розничных магазинах. Сегодня практически у всех банков есть своя сеть магазинов-партнеров. У кого-то их меньше десяти, у крупных финансовых организаций, таких как Сбербанк или Тинькофф, – сотни.

Работает это так: вы покупаете товар в розничном или в интернет-магазине партнера, расплачиваясь картой банка, и получаете обратно на счет от 0,5 до 30%. Использовать можно как дебетовые, так и кредитные карты.





Владельцам кредитных карт банки предоставляют более выгодные условия по кешбэку, тем самым стимулируя владельцев тратить деньги преимущественно в магазинах-партнерах. Есть, правда, и подводные камни кредиток с высоким кешбэком – годовое или месячное обслуживание таких карт обойдется дороже, чем дебетовых.

Перед тем как оформить кредитную карту, обязательно поинтересуйтесь стоимостью ее обслуживания, особенно если у нее льготный беспроцентный период (они самые дорогие в обслуживании!).





В гостиничном бизнесе кешбэк еще более выгоден. Особенно для тех, кто отправляется в командировки за счет работодателя, который платит за проживание. В некоторых отелях часть денег возвращается на личный счет командировочного, а не его организации.