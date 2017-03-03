Украина разучилась воровать российский газ

Фактов кражи газа Украиной из транзитной трубы не зафиксировано. Тем не менее заявления Киева о том, что страна прожила зиму без российского голубого топлива, – лукавство, убеждены эксперты.

Газ, который использовала Украина зимой – независимо от того, было ли это топливо из хранилищ или из реверсной трубы, – изначально российский. Так что победные реляции Киева не имеют под собой основания, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Прямых фактов кражи газа из транзитной трубы в эту зиму не зафиксировано. Но говорить о том, что Украина прожила зиму без российского газа, – это большое лукавство", – заявил он телеканалу "Россия 24".

Чижов напомнил, что украинские подземные хранилища заполнялись сырьем, закупленным в России в предыдущие годы. То же относится к голубому топливу, которое Киев получает реверсом из Чехии или Польши.

В нынешний отопительный сезон Украина уже вошла с рекордно низкими запасами газа. При этом Киев отказывается от закупок у "Газпрома", предпочитая время от времени закачивать то же топливо, но реверсом из стран ЕС, хоть оно и обходится дороже. На этом фоне украинские власти с особой помпой заявляют, что этот отопительный сезон страна прожила без российского газа.

Впрочем, как отметил Чижов, даже в Брюсселе, где за происходящим следят с обеспокоенностью, понимают: Киев лукавит. А его заявления должны подготовить Европу к снижению объема поставок голубого топлива из России через украинскую территорию. Так, в начале февраля "Укртрансгаз", который отвечает за транзит российского газа в Европу, заявил, что вина в возможных будущих ограничениях его транспортировки ложится на "Газпром": якобы российский монополист недопоставляет сырье в транзитный трубопровод. А Украине в такой ситуации приходится "дотировать" европейцев топливом из собственных запасов.

Экспертов такие предупреждения удивили. Как сообщалось, в январе 2017 года общий рост экспорта газа из России составил 26%. Более того, "Газпром" увеличил заявку на транзит по газотранспортной системе Украины на 10% - европейцы просили увеличить поставки из-за небывало холодной зимы.