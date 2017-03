Украина вошла в список самых несчастных стран

Топ самых несчастных стран составлялся на основании показателей уровня инфляции и безработицы, сообщает Bloomberg. В традиционном ежегодном рейтинге не только фиксируются актуальные данные, но и делается прогноз на оставшуюся часть года.

Лидирующую строчку антирейтинга в третий раз подряд с огромным отрывом от конкурентов заняла Венесуэла. При сравнительно низком уровне инфляции в 7,8% государство подвержено гиперинфляции. Аналитики предсказывают, что показатель "несчастья" в 2017 году достигнет 499,7 пункта. Это связано с падением цен на нефть – фактически главным источником дохода страны.

Вслед за ней в топе идут ЮАР и Аргентина. Их уровень экономики в 2017 году достигнет 32,2 и 30,9 пункта соответственно. Примечательно, что к 2017 году обе страны станут счастливее – нынешний уровень "несчастья" в государствах находится на уровне 33,1 и 50,1 пункта.

На седьмой строчке рейтинга расположилась Украина. Стоит отметить, что по уровню инфляции эта страна находится на третьем месте в мире. В этом году эксперты прогнозируют скачок "счастья" в ее экономике – с 24,4 пункта до 19 пунктов.

