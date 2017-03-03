В России лопнул банк из топ-50

Центробанк с 3 марта 2017 года отозвал лицензию у кредитной организации "Публичное акционерное общество "Татфондбанк". По данным регулятора, имея некачественные активы, он неадекватно оценивал принятые риски. Переоценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов привели к утрате капитала банка.
Татфондбанк является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация занимала 42-е место в российской банковской системе, пишет "Газета.ru".
Также ЦБ лишил лицензии ИнтехБанк в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В условиях размещения средств в активы неудовлетворительного качества кредитная организация неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов привело к утрате банком собственных средств.
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