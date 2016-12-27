Как с умом использовать электронные деньги

В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально.

С открытием онлайн-счета, перед пользователем открываются огромные возможности интернета. Для того, чтобы получить доступ ко всему спектру товаров и услуг, необходимо совершить несколько простых шагов. Конечно, самое главное – иметь доступ в интернет. Затем необходимо выбрать тип электронной валюты из зарегистрироваться в соответствующей системе. Пополнить виртуальный счет можно несколькими путями: через банк, терминал, посредника или с банковской карты.



Первое, чем, как правило, начинает заниматься пользователь в Сети – это онлайн-шопинг. Сейчас купить в интернете можно практически все. И многие люди уже практически перестали посещать обычные магазины. Да, и зачем, когда продукты, технику, одежду, даже автомобили и недвижимость можно приобрести, не вставая из-за компьютера. Причем, получить покупки можно прямо к двери квартиры или дома.

Не менее активно люди пользуются платными сервисами. За онлайн-деньги можно легко и непринужденно приобрести, например, место на серверах, сайты и рекламную площадь на них, купить бонусы в сетевых играх. Интересно для пользователей и такое направление, как инвестирование. В настоящее время инструментов для увеличения капитала существует великое множество: от вложения в проекты до игры на бирже. Правда, тут надо понимать риск оказаться у разбитого корыта и походить к выбору трейдера или инвестора с умом.

Отдельное место занимают азартные игры, которые пользуются большой популярностью в Сети. Сейчас в режиме онлайн можно делать ставки, участвовать в лотереях или играть в игровые автоматы на реальные деньги. Несмотря на кажущуюся виртуальность происходящего, речь идет о вполне реальных деньгах.

Однорукие бандиты в интернете точь-в-точь как настоящие. И принцип работы их такой же, с той лишь разницей, что выигрыши как, например, в автомате"Шампанское" зачисляются на онлайн-счет с возможностью последующего выведения денег.

Самое главное при пользовании виртуальными деньгами – это, конечно, безопасность. Не попасться на удочку мошенников можно соблюдая простые правила. Их несколько: не сообщайте никому свою приватную информацию, чтобы не дать возможность злоумышленникам получить доступ к счетам. Всегда надо помнить о рисках и возможных тратах, играя или заключая сделки на бирже. И всегда читайте отзывы, делая покупки в онлайн-магазинах.