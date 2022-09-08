Фильм на грани реальности: "Солнцепек" Пригожина держит высокие рейтинги

Драма описывает нападение сил ВСУ и бесчинства мародёров в Луганске и его пригородах. В центре сюжета – бывший афганец Владислав Новожилов, который намерен увезти семью в Россию. Вторым главным героем можно назвать Алексея Гончаренко, бывшего сослуживца Новожилова. Но если первый стал пацифистом и не желает брать оружие в руки, то второй, напротив, приехал на Донбасс воевать, правда, на стороне украинских войск. Позже оба переосмысливают свои позиции. Новожилов берется за оружие после гибели семьи, а Гончаренко – попадает в плен, где убеждается, что ему противостоят не оккупанты, в существовании которых убеждает украинская пропаганда, а соотечественники – ополченцы, и стреляет в себя.

Фильм получал разные оценки, но критики сходились во мнении, что снят он очень реалистично, и в то же время оказался зрелищным и динамичным, как голливудский боевик. Но особая его ценность в том, что и по сей момент фильм не теряет актуальности. Ведь все, что происходило 8 лет назад, продолжается и сегодня.

«Солнцепёк» смотреть почти невозможно – и всё-таки необходимо. Просто чтобы не забывать о том, что это происходило (и, как ни прискорбно, продолжает происходить) совсем рядом с нами», – гласит рецензия, опубликованная в «Российской газете».

Военный корреспондент, журналист и ведущий Евгений Поддубный остался доволен фильмом, также отметив, что режиссерам удалось передать атмосферу тех событий и героизм местных жителей, хотя реальному населению Донбасса пришлось куда хуже.

«Сразу скажу тем людям, что посмотрят и скажут, мол, преступления украинских военных и националистов сильно преувеличены. Это не правда. В фильме даже некоторые эти трагические эпизоды не до конца раскрыты. Бывало и хуже», – заключил журналист.

Еще один военкор Юрий Котенок заявил, что не видел фильма о военных действиях правдивее, чем этот.

«Те, кто хоть раз был под обстрелом, знают, о чем это я. Здесь изобилие кровавых сцен и жертв среди «мирняка». Но именно это ключевая деталь! Это тот камень во главе угла всех донбасских боев, который «не замечают» на Западе», – считает он.

Правдивость кинокартины обусловлена тщательной работой над сценарием и историями героев – простых людей, оказавшихся в эпицентре конфликта и попавших под обстрелы. И конечно, к работе над фильмом привлекались очевидцы и участники событий, о чем не раз рассказывала съемочная группа. Например, режиссер Максим Бриус в интервью сообщил, что изначально фильм был менее жестким, однако после того, как изучили документальную хронику – «пришло понимание, что должны быть жёсткие сцены» на уровне фильма «Иди и смотри».

«Мы хотели очень близко к реальным событиям передать эту жестокость и сказать: «Ребята, не надо заигрывать. Давайте жить дружно, мирно и договариваться. Давайте не будем убивать друг друга», – отметил режиссёр.

А отвечая на вопрос о преувеличении некоторых весьма кровавых сцен, Бриус предложил тем, кто не верит, сегодня съездить на место проведения спецоперации, и убедиться в обратном. В подтверждение этому сценарист фильма Владимир Измайлов рассказал, что лично общался с жителями Донбасса и с людьми, оказывавшими гуманитарную помощь.

«Общаясь с очевидцами событий, пропуская все через себя, я понял, насколько это было страшно. Люди до конца не верили, что начнутся какие-то серьезные боевые действия, что будут минометы и «Грады», и авиаудары по городской администрации Луганска», – поделился сценарист.

Фильм «Солнцепёк» стал первой кинокартиной, показавшей без ретуши истребление русскоговорящего населения на Донбассе, которое притесняли целых 8 лет. Именно поэтому, как выразился один из военкоров Донецкого агентства новостей, обойти натуралистичные сцены насилия – значит закрыть глаза на тысячи жертв.