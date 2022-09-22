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Культура
"Адреналин, героизм, самоотверженность": новый фильм Пригожина "Лучшие в аду" выходит на экраны

"Адреналин, героизм, самоотверженность": новый фильм Пригожина "Лучшие в аду" выходит на экраны

Трейлер боевика "Лучшие в аду" бизнесмена Евгения Пригожина опубликован на официальном YouTube-канале фильма.
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В Сети появился не только ролик, но и постер блокбастера, которые анонсируют остросюжетную премьеру. Трейлер представила киностудия Aurum Production, которая занималась производством таких картин, как "Солнцепек", "Турист" и "Гранит".

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"Лучшие в аду": стало известно о выходе нового фильма от Евгения Пригожина

Трейлер "Лучших в аду" начинается с рассказа об инициаторе съемок — Пригожине. Бизнесмен известен своей патриотической позицией и активной помощью тематическим проектам. Именно он побудил режиссеров заняться производством картины "Солнцепек" о трагедии в Донбассе 2014 года. Также в ролике звучит имя Алексея Нагина, который героически погиб 20 сентября, защищая интересы России.

"У нас есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми", – гласит слоган киноленты, который можно увидеть на официальном постере.

В трейлере показана сцена с бойцами в белых повязках, которые штурмуют здание. Люди с желтыми повязками на рукавах открывают ответный огонь.

Противники не собираются сдаваться, поэтому участники операции просят подмогу с воздуха. В ролике появляются танки, а в осажденном здании идет напряженная борьба.

Фильм обещает захватить внимание зрителей адреналиновым экшеном, показать примеры героизма и самоотверженности. По трейлеру "Лучших в аду" заметно, что кинематографисты хорошо поработали над проектом и уделили внимание каждой травинке. Дата премьеры фильма пока неизвестна, но создатели обещают скорый выход на экраны.

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Автор: 22 сентября 2022, 14:45

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