Настоящий граф: 77-летнего Якубовича окружили юные прелестницы

Построенная в стиле рококо усадьба Салтыковых-Чертковых на Мясницкой является одной из архитектурных жемчужин Москвы. Частым гостем здесь был Михаил Щепкин, которого считают одним из основоположников русской актерской школы. А когда тут открылся Литературно-артистический клуб, то кружок при нем посещали основатели Московского художественного театра Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Словом, место, что называется намоленное, знаковое для русского искусства. Именно здесь открылся "Новый театр" под руководством Эдуарда Боякова. И первая его премьера имеет все шансы стать такой же жемчужиной Москвы, как и само это здание.

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