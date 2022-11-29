Верой и правдой: на кинофестивале "Русское сердце" покажут фильмы Евгения Пригожина "Лучшие в аду" и "Солнцепек"

ДТП с Буйновым Тесты Честные фото Любови Успенской Игры Сонник

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников
партнеры
Вторник
29 ноября
Лента новостей
18:05
Дела совсем плохи: озвучен диагноз угодившей в психушку Светличной
17:45
"Боль поражает клетки": неизлечимая Тодоренко отказалась слушать врачей
17:45
Вредит репутации: соблазнившему студентку Гордону нашли неожиданную замену
17:25
Отказалась быть актрисой, уехала в Малайзию и сменила фамилию: как живет дочь Гайдая и Гребешковой
17:05
"Молодые ребята – более голодные": откровения Давы после гей-скандала с Киркоровым
16:45
"Арестуют здесь": причина исчезновения Орбакайте под стать матери вызвала шок
16:25
Анорексичка Ходченкова распахнула шикарную грудь перед толпой зевак: Смотрите все!
16:05
Женщины кайфуют: изголодавшийся по сексу сын Валерии показал толпе свой огромный волосатый прибор
15:45
"Мама": Решившаяся на развод жена Газманова перестала скрывать ребенка от другого
15:25
Миддлтон натравила: наглеющей голодранке Маркл плеснули помои в лицо
15:05
6 простых способов поднять иммунитет
14:45
"Никто не плакал": родные и друзья проводили Елену Хангу в последний путь
14:25
Позорно нашкодившего Урганта швырнули на самое дно: В крышку гроба последний гвоздь
14:05
"Будет сложно": Облаченная в траур почерневшая жена Петросяна уставилась на тело мертвого старика
13:45
Что делать, если соседи вас затопили и не открывают дверь?
13:25
"Муж ходил к проституткам": беременная Орлова разбита подлой изменой
13:05
Тухла в квартире: в Москве нашли мертвой известную актрису
12:45
Потеряла память и карьеру после аварии: куда пропала звезда "Одиноким предоставляется общежитие"
12:25
Связь с Заворотнюк, холостяцкая жизнь, тайный ребенок: загадочная личная жизнь Евгения Миронова
12:05
Какой горячий и сладкий: Киркоров смачно брал в рот на виду у 90-летнего отца
11:45
Больше не выйдет на сцену: изуродовавшей себя Пугачевой предрекли страшное будущее
11:25
"Не хочет": валяющаяся в постели сразу с двумя Подольская жестко подставила Преснякова
11:05
Как вырастить огурцы на окне зимой: полезные советы
10:45
Тяжба за квартиры отменяется: 58-летняя Гулькина успела оставить завещание
10:25
Какие налоги должны уплатить россияне до 1 декабря
10:05
"Умойся кровью и убей": измотанная слезами Стриженова отмучилась после зверского нападения бандитов
09:46
Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
09:10
Кролик приходит в дом: как привлечь удачу в Новый год
08:52
"Я над ним издеваюсь": Разочаровавшийся в женщинах 92-летний Краско подселил в свой дом бомжа
08:43
"Такие сволочи": Куда упекли 82-летнюю Светличную вместо психушки
06:42
Страстный поцелуй: После слухов о разводе принца Гарри поймали за ласками с возрастной любовницей
04:19
Рев изюбря: одинокое рогатое чудище сняли на видео в Бурятии
02:36
Абсолютно голая Бритни Спирс раскрыла публике сексуальные фантазии: Мне нравится сосать
00:15
Матфеев день: что нельзя делать в праздник 29 ноября
22:00
Одна на троих: как развратная Ковальчук обманывала наивного Чумакова все годы брака
21:53
"Пошла на ***": Киркоров обматерил и плюнул в попутавшую берега Шукшину
21:40
Двуличная предательница Брежнева продалась за копейку: Человек без родины
21:30
"Выживет или нет": исколотый Евгений Миронов довел до ужаса
21:20
Сотрудников склада Ozon увезли в больницы Подмосковья с менингитом
21:00
"Она справедливая": участница "Фабрики звезд" о Пугачевой вне сцены
20:50
"Спихнул мать в дурку": измученный сын сообщил о госпитализации Светличной
20:40
Могилу Градского посетил юный двойник: один в один отец
20:20
"Не готов к нашим отношениям": пузатая Орлова приняла выбор объявившего об уходе мужчины
20:00
Наглого развратника Джигурду отхлестали по мордасам прямо посреди ресторана: Так хотелось
19:50
Пьяный житель Тюмени прикончил своего друга
19:40
"Уже не будет": предавшего отца Урганта вычеркнули из семьи
19:20
В Иркутской области подросток попал под поезд
19:10
В Подмосковье загорелся торговый центр "Альбатрос"
19:00
Миллионы на платье: Появились детали свадьбы притащившей мужика из Африки Штурм
18:40
Закативший глаза Костюшкин прижал к стенке похотливую Анфису Чехову у всех на глазах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Волочкова сообщила о рождении ребенка после горячих утех с голым Джигурдой: Я счастливая мама
Доживает последние месяцы: Сраженной раком Вайкуле осталось недолго
Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
Одна на троих: как развратная Ковальчук обманывала наивного Чумакова все годы брака
Тест: угадайте фильм с Баталовым по кадру
"Летит в открытые объятия секса и наркотиков": забывшую мужа Собчак поймали с поличным
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Культура
Верой и правдой: на кинофестивале "Русское сердце" покажут фильмы Евгения Пригожина "Лучшие в аду" и "Солнцепек"

Верой и правдой: на кинофестивале "Русское сердце" покажут фильмы Евгения Пригожина "Лучшие в аду" и "Солнцепек"

5 декабря отмечают День памяти святого благоверного князя Михаила Ярославовича Тверского, и к этой дате приурочили православный кинофестиваль, на котором в Твери покажут исключительно отечественные картины. Среди них – сразу два проекта Евгения Пригожина "Солнцепек" и "Лучшие в аду".
прочитано 48 раз

Кинофестиваль "Русское сердце" проводится с 2017 года. Михаил Тверской, памяти которого и посвящено культурное событие, отдал жизнь в борьбе с татаро-монгольским игом за сохранение своей земли, так что фестиваль направлен на патриотическое и духовное воспитание зрителей. Его создатели считают, что на большом экране можно доносить мысли, которые трудно рассказать простыми словами.

ПО ТЕМЕ

Фильм Евгения Пригожина "Лучшие в аду" стал самым популярным у российских пиратов

Адский успех: фильм "Лучшие в аду" Евгения Пригожина собрал в Сети более 102 миллионов просмотров

Фильм на грани реальности: "Солнцепек" Пригожина держит высокие рейтинги

Когда-то многие представители Церкви сдержанно относились к кинематографу, считает Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, но сегодня и они пришли к тому, что язык кино очень сильный и может многое созидать. В этом году тематика подобранных картин актуальна как никогда, они все, так или иначе, посвящены сохранению человеческого в самых невыносимых условиях.

"Формируя программу, мы всегда делали акцент на фильмах, несущих духовные православные ценности: семья, любовь, верность, честность, — рассказала продюсер фестиваля Ирина Соина. — На первый взгляд программу кинофестиваля этого года достаточно сложно назвать православной, но, тем не менее — это так. Из шести фильмов программы пять – про Донбасс. И это наш осознанный выбор, потому что с одной стороны, мы должны рассказать как можно большему числу людей о происходящих событиях, а с другой стороны, война, как ни крути, приходит сейчас практически в каждый дом, как и 80 лет назад. И делать вид, что ничего не происходит, невозможно. Объединение людей должно происходить и в молитве, и в патриотическом порыве. И здесь мы видим свою миссию".

Фильм "Лучшие в аду", премьера которого состоялась в начале октября, — самый свежий на фестивале. Военная драма построена на бесконечном экшене, в котором одна группа хорошо подготовленных бойцов готова на всё, чтобы победить другую группу — равного по силе противника. Однако цепляет картина не только великолепно поставленными боевыми сценами, но и пробирающим до мурашек эпизодом с падающей на пол иконой, которую бережно поднимает сначала боец "желтых", а потом — "белых", поднося щепотью сложенные пальцы ко лбу перед ликом Николая Чудотворца. Эта сцена, как и название фильма, отсылает зрителя к теме духовности, заставляя задуматься о том, почему люди одной веры оказались в Аду и по разные стороны баррикад.

Другой проект петербургского предпринимателя Евгения Пригожина "Солнцепек", который тоже будет представлен на фестивале "Русское сердце", касается трагических событий 2014 года, когда на головы русскоговорящих жителей Донбасса посыпались бомбы. Фильм-предсказание, предвосхитивший начало спецоперации, рассказывает о том, как главный герой пытается вывезти семью из эпицентра боевых действий, но, теряя в творящемся бардаке деньги и документы, вынужден остаться работать водителем скорой помощи. Влад Новожилов делает все, чтобы близких не коснулись ужасы разворачивающейся бойни. Но, когда с неба постоянно летят снаряды, обычный человек уже мало что способен им противопоставить, разве что молиться.

Вход на кинофестиваль, который пройдет с 1 по 4 декабря, сделали свободным. Показы пройдут в киноконцертном зале "Панорама" по адресу: Смоленский переулок, 29. Открытие фестиваля приготовило зрителям показ документального фильма "Своя республика". 2 декабря включат "Лучшие в аду" и "Солнцепек" от компании Aurum Production. 3 декабря начнется лента "Донбасс. Дети", а на закрытие припасены картины "Райцентр" и "Донбасс. Окраина".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Кадр из фильма «Лучшие в аду»
Автор: 29 ноября 2022, 17:56

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором

Вот и вся правда
Шоу-бизнес

"Такие сволочи": Куда упекли 82-летнюю Светличную вместо психушки

Где же она?
Шоу-бизнес

"Будет сложно": Облаченная в траур почерневшая жена Петросяна уставилась на тело мертвого старика

Выглядит мрачно
Шоу-бизнес

Связь с Заворотнюк, холостяцкая жизнь, тайный ребенок: загадочная личная жизнь Евгения Миронова

Артист один воспитывает сына

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Здоровье

6 простых способов поднять иммунитет
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 478 человек
Людей с избыточным весом предупредили о развитии трех страшных болезней
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

В Иркутской области подросток попал под поезд
В Петербурге по подозрению в убийстве задержали мигранта
В Нижнем Тагиле во время пожара в доме погиб мужчина
Во Владимире машина врезалась в памятник Лебедеву-Полянскому
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+