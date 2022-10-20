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Культура
Адский успех: фильм "Лучшие в аду" Евгения Пригожина собрал в Сети более 102 миллионов просмотров

Адский успех: фильм "Лучшие в аду" Евгения Пригожина собрал в Сети более 102 миллионов просмотров

5 октября в социальной сети ЯRUS состоялась эксклюзивная премьера фильма "Лучшие в аду" от создателей "Солнцепека" Евгения Пригожина и Алексея Нагина. Всего за пару недель картина собрала в Сети более 102 миллионов просмотров и подчеркнула запрос общества на современные истории боевых действий, сюжеты которых взяты из реальной жизни.
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Главные герои фильма – две группы бойцов, отличить которых можно разве что по цвету повязок на рукавах. И те, и другие говорят на одном языке, молятся одним святым, даже в схватке ведут себя по одному сценарию, предугадывая действия противника. Поэтому попытка "белых" (ЧВК "Вагнер") захватить здания, удерживаемые "желтыми", получается не просто невыносимо тяжелой, но и весьма кровопролитной.

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С каждым эпизодом в кадре только прибавляется нового оружия. А, вы спрятались за бетонными ограждениями? Ну, получите сверху из автоматических гранатометов. Против них кидают танки под прикрытием БМП. Что, у вас заработала миномётная бригада в нескольких километрах от эпицентра боя, щедро посыпающая минами и АГСы, и бронетехнику? Пришла пора вводить в действие тяжелую артиллерию, 152-мм гаубицы "Мста" к бою! И за десяток километров от города в чистом поле начинают извергать лавину огня пушки, ровняя с землёй вражескую батарею. Чем ближе финал, тем выше ставки. Ни одна из сторон не собирается отступать, и каждая готова отправиться на тот свет, но только сжимая в смертельных объятиях противника.

Даже режиссеру "Лучших в аду" Андрею Батову такое изобилие оружия и военной техники ранее видеть не приходилось:

"Если со стрелковым оружием я раньше сталкивался, то с артиллерией не был знаком. А в фильме ее очень много. Для меня стала большим опытом работа со всеми видами боевого вооружения. Впервые в жизни я снимал танковый бой, впервые в жизни я снимал работу артиллерийских батарей. Это накладывало определенную ответственность и требовало повышенных энергозатрат. Пришлось пересмотреть много хроники, общаться с консультантами. Подготовка была плодотворная, тщательная, кропотливая, по десять раз проходили одни и те же сцены, раскадровывали, разрисовывали, постоянно сравнивали. Меня больше всего впечатлили 152-мм гаубицы. Они чем-то напоминают драконов, извергающих пламя".

В итоге Батов прекрасно справился даже с драконами – всё в фильме поставлено на высочайшем техническом уровне, перестрелки не сливаются в бесформенное пятно, а оператор умело смещает фокус со стволов на лица. Картинка складывается четкая, и зрелище – захватывающее. Интерес ценителей качественного кино, учитывая события в мире, неудивителен: всего за пару недель у "Лучших в аду" уже 102 миллиона просмотров в Сети. На этой неделе картина наконец-то в отличном качестве попала в онлайн-кинотеатры. Фильм доступен на площадках "Кино1ТВ", "МегаФон-ТВ", "Билайн-ТВ" и Movix.

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Скриншот: Youtube
Автор: 20 октября 2022, 11:49

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