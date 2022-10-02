Политолог Пашковский о боевике "Лучшие в аду": здорово, что появился такой фильм

Параллельно со спецоперацией должно происходить переформатирование повестки в культуре, в частности – в кино. Так аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский прокомментировал скорый выход нового блокбастера Евгения Пригожина "Лучшие в аду".

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