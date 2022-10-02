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Культура
Политолог Пашковский о боевике "Лучшие в аду": здорово, что появился такой фильм

Политолог Пашковский о боевике "Лучшие в аду": здорово, что появился такой фильм

Параллельно со спецоперацией должно происходить переформатирование повестки в культуре, в частности – в кино. Так аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский прокомментировал скорый выход нового блокбастера Евгения Пригожина "Лучшие в аду".
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"Здорово, что появился такой фильм. Я надеюсь, что в скором времени отечественный кинематограф обратит внимание на все, что происходит в Донбассе. Тем более, что люди, которые там проживают, заслужили, чтобы рассказали об их страданиях. Потому что, по сути, государство от них не просто отказалось, но еще и начало тотально уничтожать", — заявил политолог.

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Премьера "Лучшие в аду" состоится 11 октября на всех площадках российских онлайн-кинотеатров. Однако уже с 5 по 10 октября кинолента будет доступна для просмотра пользователям социальной сети "ЯRus".

По мнению Пашковского, отечественный кинематограф должен следовать политическому курсу страны. В противном случае, стоит внимательнее относится к финансированию новых проектов.

"В нашем кинопроизводстве можно увидеть очень много странных людей, которые несмотря на то, что, казалось бы, их политические взгляды подавляющая часть общества не разделяет, все равно получали деньги на съемки и выходили со своими фильмами в международное пространство", — заключил спикер.

"Лучшие в аду" производства Aurum Production основан на реальных событиях одной из боевых операций. Ожидается, что новая кинолента Евгения Пригожина продолжит серию военных фильмов "Солнцепек", "Турист" и "Ржев".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Кадр: youtube.com
Автор: 2 октября 2022, 15:25

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