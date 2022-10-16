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Культура
Кинолента Пригожина "Лучшие в аду" за 10 дней набрала более 58 миллионов просмотров

Кинолента Пригожина "Лучшие в аду" за 10 дней набрала более 58 миллионов просмотров

Российский боевик "Лучшие в аду" с момента премьеры в общей сложности посмотрели более 58 миллионов зрителей. Эксклюзивный показ стартовал в социальной сети ЯRUS 5 октября. За это время кинокартина собрала множество положительных отзывов и рецензий.
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Фильм Евгения Пригожина и Героя России Алексея Нагина повествует об одной военной операции, задачи которой выполняет "ЧВК Вагнера". Им предстояло занять высокое здание, чтобы со стратегической точки навести на цель российские штурмовики. Объект занимал противник, количеством превосходящий бойцов "ЧВК Вагнера". Несмотря ни на что, в том числе большие потери личного состава, задача "вагнеровцами" была выполнена.

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Зрители кинокартины отметили, что сама по себе она представляет собой уникальный жанр и описывает события такими, какие они есть. При съемках использовалась артиллерия, штурмовики и танки, а бой был показан детализировано и натуралистично. Фактически, это ад на земле, образовавшийся на крохотном участке боя.

Ленту высоко оценили военные, аналитики и обычные зрители. Так, полковник запаса Владимир Язиков заявил, что подобные фильмы сегодня очень нужны, поскольку события крайне актуальны.

"Естественно, такие фильмы сейчас крайне важны. Выход таких картин я всегда одобряю. Общая идея фильма, рассказывающего о Героях, очевидна и очень понятна. Все, что делается в этом направлении, можно только приветствовать", — уверен Язиков.

Боевик доступен к просмотру на многих интернет площадках: ЯRUS, YouTube, "ВКонтакте". Фильм, несомненно, понравится любителям современного патриотического кино. По мнению кинокритиков, ленту можно назвать продолжением фильмов "Гранит", "Турист", "Солнцепек" и "Шугалей".

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Кадр: youtube.com
Автор: 16 октября 2022, 11:40

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