Кинолента Пригожина "Лучшие в аду" за 10 дней набрала более 58 миллионов просмотров

Российский боевик "Лучшие в аду" с момента премьеры в общей сложности посмотрели более 58 миллионов зрителей. Эксклюзивный показ стартовал в социальной сети ЯRUS 5 октября. За это время кинокартина собрала множество положительных отзывов и рецензий.

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