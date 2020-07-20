Умер известный режиссер

В возрасте 86 лет ушел из жизни член Союза кинематографистов России, кинорежиссер Александр Боголюбов, передает RT. Он известен как автор фильмов "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня". Также Боголюбов занимался созданием анимационных фильмов.