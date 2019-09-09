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Культура

Кубок мира-2019: настоящие латинские страсти покажут в Кремле

Андреа Паломбо и Любина Кузнецова. Фото: Светозар Андреев
Весь вечер 19 октября Кремлевский дворец захватят латиноамериканские танцы, эмоции и страсть. На  главном паркете страны пройдет уже 23-й по счету Кубок мира.
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Мероприятие организуется и проводится Российским танцевальным союзом и его президентом Станиславом Поповым, который уже много лет является не только почетным вице-президентом Всемирного танцевального совета (WDC), но и в этом году возглавившего новый амбициозный Евро-Азиатский танцевальный союз (EADC).

В латиноамериканской программе за Кубок мира будут сражаться профессиональные танцоры, за Кубок Кремля – любители. На зрительский взгляд найти тонкую грань между этими категориями очень не просто: ведь на паркете будут представлены самые лучшие дуэты этого вида бального танца из России, Италии, Германии, Китая, Украины, Польши и многих других стран.

Станислав Попов. Фото: Иван Иванович

Каждый раз Кремлевский дворец собирает самых лучших танцоров планеты, так как Кубок мира – уникальный турнир и в нем можно участвовать лишь только по приглашению организаторов и лично Станислава Попова. "Дни.ру" публикуют высказывания участников накануне турнира.

Любина Кузнецова, выступающая с Андреа Паломба за Италию в категории Любители: "Паркет Кремлевского дворца один из самых любимых по атмосфере и по многим другим важным для меня критериям! Я здесь уже танцевала два раза. И именно здесь у меня все отлично получается! На прошлый турнир я вообще не ставила никаких задач, просто хотела танцевать в свое удовольствие. Когда я не думаю о результате, всегда получается выступить удачней. Поэтому цель только одна — показать лучший танец и постараться сделать это эмоциональнее и качественно! Я очень горжусь тем, что вот уже в третий раз Станислав Попов приглашает нас на свои события. Это для меня огромное счастье – танцевать на таком престижном турнире, который существует уже много-много лет! Своим соперникам желаю удовольствия от танцевания в такой степени, в какой получаю его я со своим партнером. Ну, а всем зрителям, получать наслаждение от выступления каждого дуэта, так как каждый из танцоров в этот вечер будет дарить частичку себя и своих чувств!"

Наско Гендов, выступающей с Екатериной Красановой за Россию в Профессионалах: "Для меня лично это первое выступление в Кремле! Я жду с нетерпением этого турнира, поскольку я много раз с интересом смотрел видео этих событий, мне всегда очень нравилась атмосфера. Я в полном предвкушении!"

Никита Бровко и Ольга Урксова. Фото: Елена Анашина

Ольга Урумова, выступающая с Никитой Бровко за Россию в Профессионалах: "Когда я выступала в категории "Молодежь", я всегда приходила на Кремлевские турнира, в которых танцевали звезды мирового уровня. На меня это производило такое огромное впечатление, что на следующий день я бегом бежала на тренировку. Сильное желание что-то делать настолько мною овладевало, что я хотела сутками работать в зале, потому что меня очень вдохновляло вот это событие – турнир в Кремле, пары, танцоры, особенно те, которые мне очень и очень нравились. Поэтому я желаю зрителям и участникам получить вот такую же долю позитива и энергии в этот вечер 19 октября!"

За Кубок мира 2019 сразятся Павел Звычайный и Оксана Лебедев (Германия), Массимо Арколин и Лаура Змажковикова и Нино Лангело и Андра Вайделайте (Италия), Олександр Алтухов и Шайен  Мурилло (США), Онг Чун Хунг и Мария Козоброд (Таиланд), россияне Кирилл Белоруков и Полина Телешова, Андрей и Анастасия Киселевы, Кирилл Воронин и Татьяна Косенко, Владимир Литвинов и Ольга Николаева и многие другие именитые танцоры.

Павел Звычайный и Окана Лебедев. Фото Олег Коныжев

Не только звездный состав участников обоих турниров украсит это событие, но и великолепная программа новых шоу номеров: лучшими из лучших будут представлены в этот вечер зрителям номера в стиле Ehxibition, аргентинского танго и рок-н-ролла. Не обойдется и без сюрпризов от организаторов. Впервые пройдет Кубок Кремля в категории PRO-AM по европейским танцам, это когда профессиональный танцор выступает с непрофессиональным. И самые лучшие уже заявили о своем участии.

Красивый зал, украшенный живыми цветочными осенними композициями от Модного дома Helena Elange, только живая музыка двух оркестром "Семь ветров" Георгия Мушеева и джаз-бенда "Данс-лэнд" Максима Пиганова, неповторимый конферанс ведущего Станислава Попова, десятки телекамер ведущих новостных СМИ, танцы для публики в перерывах между турнирами, вечерний дресс-код зрителей и шампанское создадут незабываемую атмосферу вечера полного любви к прекрасному и древнему искусству "Танец", во всех его проявлениях.

9 сентября 2019, 13:22

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