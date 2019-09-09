Марка Захарова выписывают из больницы

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров в понедельник выписывается из больницы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на директора учреждения Марка Варшавера.
По его словам, после выписки Захаров проведет еще один-два дня дома, после чего вернется к работе. Он будет трудиться над спектаклем "Капкан" по произведению Владимира Сорокина, передает "Москва 24".
Напомним, художественного руководителя "Ленкома" госпитализировали в середине августа, сообщает телеканал "360". Медики диагностировали у него воспаление легких. В начале сентября директор театра сообщил, что народный артист пошел на поправку, уточняет НСН.
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