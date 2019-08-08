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Культура

Тарантино назвал любимого российского режиссера

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Американский режиссер Квентин Тарантино признался, что является поклонником российского коллеги Тимура Бекмамбетова. Больше всего ему запомнились картины "Ночной дозор" и "Гладиатрикс".

Что касается советских режиссеров, то Квентин Тарантино любит творчество Сергея Эйзенштейна. "Нельзя не любить его работы! Его "Александр Невский" – просто нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная", – цитирует американца РИА Новости.

Напомним, Квентин Тарантино приехал в Россию, чтобы представить свой фильм "Однажды... в Голливуде". Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Автор: 8 августа 2019, 20:22

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