Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Четверг 6 июня
Лента новостей
14:25
ФАН заявил о спланированной заранее гибели российских журналистов в ЦАР
14:14
Раздалась вширь: аппетитную Чехову довели завистники
14:14
Малахова шокировали грязными признаниями
13:28
Группа NCT 127 едет в Россию
13:28
В Москве пройдет премьера драматического мюзикла "Хищники"
13:25
Народ проигнорировал бегущего по Питеру Саркози (видео)
13:15
В Москве прошла необычная выставка-презентация Фонда защиты детей и мам
13:05
Разин сделал заявление о деньгах для отравленного Алибасова
12:54
Трампу поставили диагноз после возмутительной выходки
12:41
Собчак хорошенько вмазали за деление людей на "благородных" и "дворняг"
12:12
Кому выгодны новости о смерти Алибасова
11:42
"Меню всегда составляют со специалистами": как кормят московских школьников
11:30
Накачанного обезболивающими Алибасова готовят к операции
11:28
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
11:20
"Всех обломал": наследники заговорили о завещании Бари Алибасова
11:00
Грудью на рекорды: известная спортсменка снялась в откровенной фотосессии
10:51
Брежнева набросилась на Малахова после вестей об измене Меладзе
10:46
Без сознания: в Москве экстренно госпитализировали Панкратова-Черного
10:21
Малышева отправила на свалку женщин после 50-ти
10:14
Певица Нюша впервые показала фото дочери
10:10
Поезд со 120 пассажирами сошел с рельсов
09:55
Сестра Быстрицкой уничтожила ушлую помощницу артистки
09:43
"Предательство!": Порошенко пошел в атаку на Зеленского
09:13
Оторопевший Шепелев не позволил "ломать" сына Фриске
09:03
Резко помолодевшую Повалий перестали узнавать
08:47
Представитель опроверг данные о коме Алибасова
08:16
"Было круто!": Путин с детьми сходил в зоопарк
08:09
Бросившуюся на помощь Собчак ударили в спину
06:34
Жену Трампа уличили в подражании Маркл
04:11
"Кощунственно!": Собчак разгневала богохульной выходкой
02:15
Любовь к макаронам с сосисками признали опасной
00:04
"Давно пора": очередной участник заявил о своем уходе с "Дома-2" (видео)
23:35
Роскошная Нетребко потрясла Кремль
22:01
"Осложнения со стороны почек": Алибасову поставили жуткий диагноз
21:45
В работе Mail.ru произошел сбой
21:38
Злобные украинцы пришли в ярость из-за заявления Валерии
21:26
Разведенного Джигарханяна ткнули носом в грязное белье на Первом канале
21:10
"Нельзя говорить": Зеленский раскрыл интимные подробности встречи с Юнкером
20:33
Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" обольстил несовершеннолетнюю
20:14
Абдулова срочно госпитализировали в Москве
19:41
Грузчик столичного аэропорта похитил тысячу долларов из чемодана пассажира
19:15
"Мужчина, а не мальчик": Лазарев сразил кардинальной сменой имиджа
18:52
"Муж и жена": Серябкина явилась в сопровождении Фадеева
18:36
В Москве загорелся дата-центр
18:09
Зеленский настраивает Лукашенко против России
17:58
Алибасов не может говорить после большой потери крови
17:54
Прервавшая матч модель горько поплатилась
17:12
"Только для молодых!": Табаков проехался по постаревшей Собчак
17:11
В Шереметьево открыли памятник Пушкину
17:09
Пострадавшие вкладчики "Югры" начали получать деньги
16:56
Мэр Омска упала в большую лужу (видео)
16:47
"У всех свои комплексы": Нюша ответила на обвинения экс-возлюбленного Егора Крида
16:36
Дайнеко сверкнула трусами на конкурсе красоты
16:29
В Москве неизвестные расстреляли мужчину
16:13
Любящего экзотические утехи Панина отправили отбеливать "рабочее место"
16:06
"Надоело!": Певцов пришел в бешенство из-за нахальных поклонников
15:57
Беременная невеста Тимати показала подросший живот
15:52
На могилу Началовой плюнули с криком: "Алкоголичка и блудница"
15:30
Каменских показала интимное видео с мужем
15:25
"Вцепиться ей в голову": экс-жена Меладзе о разговоре с Джанабаевой
15:21
"Затаила обиду": Бородину и Бузову столкнули лбами
15:18
В Башкирии в аварии пострадали два человека
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 июня 2019 года
14:53
Слуга Ротшильда: Зеленский превратил Украину в разменную монету
14:43
Солист группы "На-На" не может поверить в отравление Алибасова
14:40
Под Москвой байкер погиб из-за кошки
14:23
В Карелии ребенок отрубил брату три пальца
14:15
Кровь, трусы и Иисус: дикий клип "Ленинграда" взбесил народ
14:07
"Пострадала психика": бывшая рассказала о неадекватном поведении Андрея Губина
13:53
Роналду вышел сухим из воды после скандала с изнасилованием
13:47
Отправленного в отставку Лукашенко загнали в угол
13:37
"Люблю, умею, практикую": Билан высказался о наличии в его жизни секса и романтики
13:34
Обе руки в гипсе: в семье Ротару случилось страшное
13:27
Советские дворовые игры помогут сэкономить на психологах
13:16
Как Цой и Тальков: почему россияне создали культ вокруг Началовой
13:02
Необходимо расследование: в отравлении Алибасова подозревают Шукшиных
12:57
Скабеева оправдалась за грязный скандал в эфире канала "Россия 1"
12:40
"Свинячьи лица": взбешенная Бородина публично унизила завистниц
12:35
Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности из-за погоды
12:32
Орбакайте добила севшего в лужу Малахова
12:19
Кабаева раскрыла имя ребенка
12:14
"Выкручивать руки": Зеленского толкают на шантаж России
12:13
"С этим бороться невозможно": Газманов откровенно о серьезной зависимости детей
12:09
Head&Shoulders анонсировал революционные изменения в области ухода за кожей головы
12:06
Ясновидящая предупредила Борисову о смертельной опасности
11:46
Названы самые грязные регионы России
11:44
Николай Фоменко искупал зрительницу в деньгах
11:34
Жену Познера заставили искать наркотики для известной певицы
11:32
Опозоренного Порошенко ждет новое унижение
11:25
"Это не про меня": Татьяна Буланова жестко разнесла сериал о себе
11:03
Из-за Малышевой: Сябитовой потребовалась помощь врача
10:56
Шашлыки из фекалий: россиян кормят коктейлем из бактерий
10:51
Самолюбивого Лукашенко загнали в яму
10:28
Будет питаться через трубочку: эксперт о будущем выпившего щелочь Алибасова
10:23
Есть пострадавшие: на съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел взрыв
10:21
Боня рассказала о своей беременности
09:40
Уличенный в наглом обмане Тимати нелепо оправдался
09:35
Отдыхающей дочери Началовой пришлось сменить отель
09:20
Знаменитый футболист испугался поцелуя красотки
09:18
Фотошоп и вбросы: Навальный вляпался в новый скандал
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Припал к груди": Пригожин прилюдно прижался к жене магната
Под Белгородом легковой автомобиль угодил под поезд
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Масляков выкинул Галкина из жюри КВН за "не те" оценки
Панин занялся особо извращенным сексом
В чае из пакетиков нашли кишечную палочку
Культура

Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет

Фото: Пресс-служба
Обладатель премии "Грэмми" Алан Парсонс даст единственный концерт в Москве. Легендарный британский музыкант, режиссер и продюсер, работавший с Beatles и Pink Floyd, выступит на сцене Crocus City Hall 10 июня 2019 года в рамках мирового гастрольного тура в поддержку "The Secret" – своего первого альбома за 15 лет.
прочитано 134 раза

"Все это время мой лейбл Frontiers упрашивал меня записать новый студийный альбом, и в итоге мы пришли к соглашению, с которым я мог жить, — шутит Парсонс в интервью Billboard. – Вот и он, вот и мы – спустя почти 15 лет".

По словам самого Парсонса, он не хочет много рассказывать о новой работе, чтобы сохранить атмосферу секретности, следующую из названия. Почти все из 11 песен были написаны специально для альбома. Музыкант признается, что в пластинке затронуты музыкальные и лирические темы, которые "очень близки его сердцу, его собственным интересам и увлечениям". В числе песен нового альбома — уже известный публике сингл "I Can't Get There From Here" и дуэт с Джейсоном Мразом "Miracle". Релиз пластинки намечен на 26 апреля.

За плечами у Парсонса 13 номинаций на "Грэмми" и победа в категории "Лучший иммерсивный альбом" (2019) за юбилейное переиздание альбома The Alan Parsons Project "Eye in the Sky" 1982 года. Награду он разделил с коллегами ПиДжеем Олссоном и Дейвом Доннелли. В роли звукорежиссера Парсонс работал над культовыми альбомами 60-70-х годов – "Abbey Road" (Beatles) и "Dark Side of the Moon" (Pink Floyd). Первый альбом создателя The Alan Parsons Project был написан под влиянием мистической прозы Эдгара Аллана По, второй навеян научной фантастикой Айзека Азимова. Третий альбом "Pyramid", посвященный теме Древнего Египта, принес исполнителю всемирную славу. Общий тираж альбомов коллектива на сегодняшний день приближается к 50 млн копий.

В Crocus City Hall Алан Парсонс представит программу из своих самых известных композиций, вошедших в золотой фонд прогрессив-рока и софт-рока.

6 июня 2019, 12:39

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Нельзя говорить": Зеленский раскрыл интимные подробности встречи с Юнкером
Отправленного в отставку Лукашенко загнали в угол
Нелепый Трамп опозорился на приеме у Елизаветы II (видео)
Решение об участии в сессии ПАСЕ будут принимать все фракции Госдумы

Шоу-бизнес

Борисова в "сухом срыве" влезла в скандал Галкина и Малахова
Разин сделал заявление о деньгах для отравленного Алибасова
Собчак хорошенько вмазали за деление людей на "благородных" и "дворняг"
Кому выгодны новости о смерти Алибасова

Проишествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске

Lifestyle

"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Шоу-бизнес

"Кощунственно!": Собчак разгневала богохульной выходкой

Безобидная шутка переросла в настоящий бунт

Шоу-бизнес

Будет питаться через трубочку: эксперт о будущем выпившего щелочь Алибасова

Внутренние органы звезды обожжены
Шоу-бизнес

Оторопевший Шепелев не позволил "ломать" сына Фриске

Шоумен столкнулся со сложным выбором
Шоу-бизнес

Представитель опроверг данные о коме Алибасова

Шоумен находится в реанимации

Гороскоп

У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов
Календарь красоты на июнь 2019
Гороскоп на неделю
Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить

Фоторепортажи

Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото
Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни

Спорт

Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала
Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru