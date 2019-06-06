Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет

Обладатель премии "Грэмми" Алан Парсонс даст единственный концерт в Москве. Легендарный британский музыкант, режиссер и продюсер, работавший с Beatles и Pink Floyd, выступит на сцене Crocus City Hall 10 июня 2019 года в рамках мирового гастрольного тура в поддержку "The Secret" – своего первого альбома за 15 лет.

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