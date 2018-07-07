Создатель Человека-паука найден мертвым в своей квартире

В США скончался писатель и художник комиксов Стив Дитко. Ему было 90 лет, пишет Hollywood Reporter.
Дитко был найден мертвым в своей нью-йоркской квартире. Обстоятельства смерти художника не раскрываются.
Стив Дитко долгие годы работал в компании Marvel Comics и сотрудничеством со Стэном Ли. Он принимал непосредственное участие в создании культовых супер-героев, так как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Железный человек и Халк.
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